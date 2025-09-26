Michael Olise, futur Ballon d'Or ?

Le football français pourrait-il voir émerger un nouveau lauréat du Ballon d'Or, suivant une trajectoire similaire à celle d'Ousmane Dembélé ? C'est l'hypothèse audacieuse émise par une légende du football allemand. Selon Lothar Matthäus, figure emblématique du Bayern Munich, le jeune ailier français Michael Olise possède le potentiel nécessaire pour devenir le premier joueur de Die Roten à remporter la distinction individuelle suprême depuis près d'un demi-siècle.

Avec des performances qui le positionnent comme un prétendant potentiel au Ballon d'Or, Michael Olise suscite un vif intérêt non seulement parmi les fans mais aussi chez les parieurs. Explorer les meilleurs sites de paris sportifs pourrait offrir une plateforme idéale pour parier sur sa magnifique carrière en devenir, avec des cotes attractives et des analyses approfondies.

Arrivé en provenance de Crystal Palace en 2024, le joueur de 23 ans a été plus qu'exceptionnel, s'imposant immédiatement comme une pièce maîtresse de l'attaque bavaroise. Sa montée en puissance fulgurante incite déjà le club à envisager une proposition de nouveau contrat pour sécuriser son avenir.

Un impact immédiat et des statistiques éblouissantes

L'optimisme de Matthäus n'est pas sans fondement. L'ancien international allemand ne voit aucun obstacle à ce qu'Olise puisse imiter Dembélé – qui a prouvé qu'un ailier technique pouvait atteindre le sommet – en remportant le Ballon d'Or d'ici l'année prochaine. Le transfert d'Olise depuis Palace, estimé à 52 millions de livres sterling (environ 60 millions d'euros), est désormais considéré comme une excellente affaire au vu de son rendement.

Depuis son arrivée, Olise s'est hissé parmi les meilleurs attaquants du monde. Sa nomination dans le top 30 pour le Ballon d'Or 2025 n'a fait que confirmer son statut, bien que beaucoup estiment qu'il méritait de terminer nettement mieux classé que la 30e place.

Ses statistiques avec le géant bavarois sont tout simplement impressionnantes et illustrent son rôle central dans le système offensif. Toutes compétitions confondues, y compris la Coupe du Monde des clubs, le Français totalise déjà sept buts et cinq passes décisives en seulement douze matchs officiels. Ce rythme effréné place Olise au cœur de la productivité du Bayern. Son bilan total avec le club est déjà éloquent : il a été impliqué dans 50 buts en 62 matchs (soit 24 buts et 26 passes décisives), démontrant une régularité et une efficacité rares à son âge.

L'éloge de Matthäus et le modèle Dembélé

Lothar Matthäus a tenu des propos particulièrement élogieux à l'égard d'Olise lors d'une interview accordée à Sport Bild.

« Il a tout ce dont un footballeur exceptionnel a besoin. Je ne lui vois aucune limite. Il est rapide, incroyablement technique, a un excellent centre de gravité et une vision du jeu de plus en plus affûtée. » L'homme de 64 ans a ensuite fait le parallèle avec la récente reconnaissance des ailiers de classe mondiale : « Et l'exemple d'Ousmane Dembélé montre qu'un ailier peut devenir un footballeur de classe mondiale, capable de rivaliser pour le Ballon d'Or. »

Matthäus a toutefois rappelé la condition sine qua non pour l'obtention de ce trophée : « Tout dépend toujours du succès de l'équipe, surtout en Ligue des champions, mais oui, je crois qu'Olise peut [remporter le Ballon d'Or]. » En effet, le dernier lauréat du Bayern fut Karl-Heinz Rummenigge en 1980, une disette que le club est désireux de briser.

Le Bayern face à l'énigme de la clause libératoire

Malgré son succès immédiat, l'avenir à long terme d'Olise a fait l'objet de spéculations intenses dès la fin du mois d'août. La principale préoccupation du Bayern réside dans l'existence d'une clause de sortie dans son contrat. Cette clause pourrait permettre au joueur de retrouver la Premier League dès l'été prochain, un championnat qu'il connaît bien. Les rumeurs le lient notamment à Liverpool, où il est vu comme un potentiel successeur de Mohamed Salah, mais aussi à Manchester City et au Paris Saint-Germain.

Face à cette menace, le Bayern Munich est bien décidé à récompenser Olise avec un nouveau contrat et, surtout, à supprimer ou augmenter drastiquement cette clause libératoire. C'est pourquoi Die Roten souhaite obtenir une prolongation de contrat anticipée dans un futur proche. Bien qu'il soit actuellement sous contrat jusqu'en 2029, selon Sport Bild, des discussions internes sont déjà en cours à Munich pour s'assurer la présence d'Olise au-delà de cette date. Le club pourrait même entamer des discussions formelles avec le joueur et son représentant au cours de cette saison, même si aucun contact n'a encore été établi officiellement avec l'agent. Le Bayern sait qu'il doit agir vite pour transformer son joyau en un véritable pilier inamovible de son effectif.