Mexx Meerdink livre un avis tranché sur Troy Parrott, son concurrent à l’AZ

Mexx Meerdink disposera d’une nouvelle opportunité de jouer jeudi avec l’AZ, qui accueillera le Shakhtar Donetsk pour le match retour des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. C’est la décision de l’entraîneur Leeroy Echteld, qui préserve l’attaquant néerlandais en vue de la finale de la Coupe des Pays-Bas dimanche face au NEC, car, dans le dispositif habituel, Meerdink doit céder sa place à Troy Parrott.

L’attaquant, qui admire son concurrent irlandais, l’a d’ailleurs souligné mercredi en conférence de presse, à la veille de la seconde manche européenne : « Je ne peux que respecter tout ce qu’il fait et tout ce qu’il met de côté », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Voetbal International.

« Nous sommes tous des sportifs et nous voulons tous jouer. Pour l’instant, je dois attendre, et je le fais à ma manière », souligne le patient Meerdink, de nouveau opérationnel après une série de blessures. « Mais j’ai beaucoup de respect pour la façon dont Troy s’y prend. »

Il affirme également voir en Parrott un coéquipier avant tout, et non un rival, ajoutant que les deux avant-postes travaillent main dans la main. « Absolument, à cent pour cent », assure l’attaquant blond.

Titulaire jeudi face au Shakhtar, il savoure l’occasion de briller : « C’est vraiment génial. Un beau moment pour me mettre en valeur », déclare l’attaquant combatif, conscient que son équipe doit effacer la défaite 3-0 de la semaine passée.

Dimanche, il était encore remplaçant contre le SC Heerenveen, battu 3-0 grâce notamment à un but de Parrott. Il en était de même jeudi dernier, lors du match aller à Cracovie face au Shakhtar.