"Messi va se battre contre le Brésil et l'arbitre"

José Luis Chilavert estime que le Brésil est lourdement favorisé en Copa America.

La légende paraguayenne Jose Luis Chilavert a tiré sur la Conmebol à boulets rouges, lui qui a averti l'Argentine que l'arbitre de la finale de la Copa America, Esteban Ostojich, pourrait favoriser le Brésil.

Chilavert a exprimé son opinion sur Ostojich et a laissé entendre que Lionel Messi devra vaincre à la fois la Seleçao et la Conmebol lors de la finale qui aura lieu dimanche à 02h00 CEST au Maracana.

" Messi et ses coéquipiers doivent être prêts à vaincre l'équipe brésilienne, Neymar, le VAR et l'arbitre", a déclaré Chilavert à Radio Continental.

"Corrupbol [Conmebol] est terrible. Ils ont sélectionné Ostojich [pour arbitrer la finale] après ce qu'il a fait lors du match Paraguay contre Pérou. Il était terrible. Il a injustement expulsé [le capitaine du Paraguay Gustavo] Gomez. Plus tard, [il a expulsé] le joueur péruvien [Andre Carrillo aussi]. »

"J'aimerais que Messi se libère trois ou quatre fois et marque trois ou quatre buts. En cas de doute, ils favoriseront l'hôte. Le génie de Messi et de ses coéquipiers doit jouer à 1000%."

Le gardien argentin Emiliano Martinez a été critiqué pour avoir provoqué les joueurs colombiens lors des tirs au but de la demi-finale, mais Chilavert a soutenu le portier d'Aston Villa. "[Martinez] est un gardien fantastique", a ajouté Chilavert.

« Il remplit toutes les conditions. Il y a une raison pour laquelle il joue dans une ligue compétitive comme la ligue anglaise [Premier League]. J'aime que certains personnages soient frappés par ce qu'il a fait avant les tirs au but. Cela montre que, d'abord, pour être dans le but, il faut remplir les rôles : avoir la personnalité, être fort psychologiquement et avoir la capacité technique."