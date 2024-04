Messi, un ancien coéquipier balance

Ivan Rakitic a expliqué pourquoi la légende argentine Lionel Messi n'était pas le capitaine idéal au FC Barcelone.

Le milieu de terrain croate, qui a joué avec Messi à Barcelone de 2014 à 2020, a déclaré que la légende du football n'était pas la meilleure pour vous dire "ce que vous deviez faire" lorsqu'il était capitaine du club. Messi s'est vu confier le brassard pour trois saisons, de 2018 à 2021, après le départ d'Andres Iniesta, et a mené son équipe au titre de la Liga en 2019.

"Messi est le meilleur de l'histoire et s'il s'y mettait, il pourrait être le meilleur arrière gauche du monde s'il le voulait", a-t-il déclaré via Diario AS. "Même s'il n'était pas toujours le meilleur capitaine pour vous dire ce que vous deviez faire, c'est parce qu'il était unique et différent."

Une critique voilée

Les deux joueurs ont depuis quitté le FC Barcelone, Messi partant en 2021 pour rejoindre la Ligue 1 et le Paris Saint Germain. Le vainqueur de la Coupe du monde au Qatar joue aujourd'hui en MLS avec l'Inter Miami, dont il a été nommé capitaine en 2024.

De son côté, Rakitic est retourné dans son ancien club, le FC Séville, après avoir quitté le Camp Nou. Avant de devenir l'un des nombreux joueurs au crépuscule de leur carrière à accepter une offre lucrative de la Saudi Pro League, où il représente Al-Shabab.