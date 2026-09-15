Un rapport de presse a révélé que la star argentine Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami américain, a conclu un accord remarquable en Espagne.

Le journal « AS » a écrit : « L'une des nouvelles les plus marquantes de ce début de saison est sur le point d'être confirmée. Lionel Messi est en passe de devenir le nouveau propriétaire du club de l'Eldense. »

Le journal a précisé que l'accord de rachat a déjà été signé et qu'il fait actuellement l'objet d'un examen, ajoutant que la seule étape restant pour finaliser l'opération est l'approbation du Conseil sportif espagnol.

La star argentine acquerra la totalité des parts du club pour en devenir l'unique propriétaire.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur dans les forums de Kooora

Le club de l'Eldense compte actuellement 3 500 abonnés aux billets de saison dans une ville dont la population dépasse légèrement les 55 000 habitants.

Messi va reprendre une équipe récemment promue en deuxième division espagnole, avec de grandes ambitions d'accéder à la première division à l'avenir.

L'un des noms marquants du projet de Messi se trouve sur le banc de touche : il s'agit de Javi Calleja. L'entraîneur né à Madrid est le principal candidat pour diriger l'équipe après le limogeage de Claudio Barragán.

Rien n'a encore été définitivement conclu, mais il constitue le premier choix pour entraîner l'équipe et la situation se précisera dans les prochaines heures.