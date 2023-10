Messi se fait cracher dessus, sa réaction incroyable

Lionel Messi ne veut pas rendre Antonio Sanabria célèbre en évoquant un crachat survenu lors de Argentine - Paraguay.

Messi, sept fois Ballon d'Or, a commencé ce match sur le banc de touche, car il soigne une blessure depuis la dernière trêve internationale, mais il est entré en jeu à la 53e minute. Il est entré en jeu à la 53e minute. Il a eu le temps de s'approcher du but à plusieurs reprises, mais une tentative de Nicolas Otamendi a fini par mettre un terme à un match très serré.

L'article continue ci-dessous

Messi a été impliqué dans un incident malheureux au cours duquel l'attaquant paraguayen Sanabria a craché dans sa direction, mais le vainqueur de la Coupe du monde n'était pas au courant de ces actions à l'époque et a refusé d'être entraîné dans un débat à ce sujet par la suite, de peur de donner de l'"importance" à un joueur qu'il prétend ne pas connaître.

Messi a déclaré à TyC Sports à propos de la saga des crachats : "Mes coéquipiers m'en ont parlé dans le vestiaire. Il vaut mieux ne pas s'en mêler".

Le grand joueur de tous les temps a ajouté : "Je ne sais pas qui est ce type et je ne veux pas non plus lui donner de l'importance, parce que s'il en reçoit, il va sortir et parler partout et il deviendra connu".

Messi a préféré parler du fait qu'il a pu augmenter son temps de jeu après n'avoir joué que 72 minutes avec l'Inter Miami depuis sa dernière sélection. L'icône de 36 ans a ajouté : "Je suis heureux de rejouer et d'ajouter des minutes. C'est toujours difficile d'entrer en jeu et encore plus dans un match aussi serré. L'important, c'est que nous ayons gagné et que nous ayons parfois très bien joué, surtout en première mi-temps".