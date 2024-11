Messi, Ronaldo, Neymar ou Zidane ? Le choix surprenant de Gigi Buffon

Appelé à choisir le joueur qui l’a impressionné durant sa longue carrière de gardien de but professionnel, Gianluigi Buffon a étonné tout le monde.

Emblématique ancien gardien de but d’Italie, Gianluigi Buffon est désormais à la retraite après avoir raccroché les crampons en août 2023. Légende vivante de la Juventus Turin avec qui il a fait la majeure partie de son immense carrière, l’homme de 46 ans a aussi passé une saison au Paris Saint-Germain entre 2018 et 2019.

Buffon préfère Neymar aux autres stars

Champion du monde 2006, Gianluigi Buffon a fait un choix surprenant. Dans une interview accordée à la Corriere della Sera, l’Italien s’est prononcé sur le meilleur joueur qu’il ait affronté dans sa longue carrière professionnelle. Après avoir cité les noms de Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Andrés Iniesta, l’ancien gardien de but de Parme a finalement porté son choix sur son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Neymar Jr.

Getty

Alors que le Brésilien a terminé à la troisième place du Ballon d’Or en 2015 et en 2017, Buffon estime que l’attaquant d’Al-Hilal aurait pu remporter le titre à plusieurs reprises. « J'ai joué avec trois générations, comment dire ? Zidane, Ronaldo, Messi, CR7, Iniesta... », a lancé Buffon quand on lui a demandé de nommer le joueur le plus fort qu’il ait affronté durant sa carrière. Invité à faire un choix, l’Italien opte pour le Brésilien de 32 ans. « Neymar. Pour le joueur et le garçon qu'il est, il aurait dû remporter cinq Ballon d'Or », a-t-il ajouté. Neymar appréciera.