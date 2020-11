Messi révèle un maillot de Newell en hommage à Maradona

La Pulga a passé ses années de formation du côté de Newell's Old Boy en Argentine, club dans lequel a également évolué le Pibe de Oro.

Lionel Messi a rendu un hommage émouvant à Diego Maradona en dévoilant un maillot de Newell's Old Boys après avoir marqué pour le contre Osasuna.

L'attaquant était près des larmes pendant la minute d'applaudissements pour Maradona, qui est mort d'une crise cardiaque mercredi, avant le coup d'envoi du match.

Le Barça est revenu à son meilleur niveau lors de la victoire 4-0 sur Osasuna, et Messi a trouvé le chemin des filets à la 73e minute. Il a été trouvé à l'entrée de la surface par Francisco Trincao et s'est fait un espace avant de tirer.

Après avoir trouvé la cible, son premier but dans le jeu de la saison, Messi a enlevé son maillot du FC Barcelone pour révéler un maillot des Newell's Old Boys, avec le numéro 10 dans le dos en hommage à Maradona.

Messi a pointé le doigt vers le ciel tout en exhibant le maillot de Newell's, dans un geste d'émotion pour son compatriote argentin. Conformément au règlement, il a ensuite reçu un carton jaune pour avoir enlevé son maillot du Barca.

Messi a passé un certain temps dans sa jeunesse au Newell's, un club que Maradona a représenté pendant un an vers la fin de sa carrière.

Les deux hommes ont partagé le terrain ensemble en 2005, lors d'un match d'exhibition mettant en vedette quelques grands du football argentin. Ils n'étaient pas au sommet de leur forme, avec Messi 18 ans et Maradona 45 ans, mais ils avaient un grand respect pour les talents de chacun.

Maradona a entraîné Messi pendant un certain temps au niveau international, lorsqu'il était en charge de l'équipe d' de 2008 à 2010.

Avec Pelé, Maradona et Messi sont en conversation pour être le plus grand footballeur de tous les temps - bien que ce dernier ait un jour écarté toute comparaison entre lui et les deux.

"Même si je jouais pendant un million d'années, je n'approcherais jamais Maradona, avait déclaré Messi. Non pas que je le veuille de toute façon. Il est le meilleur qui n'ait jamais existé."

Une victoire bienvenue qui permet aux barcelonais de se replacer dans la première partie du tableau, récupérant notamment trois points sur un battu plus tôt dans le week-end.