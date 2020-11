Real Madrid - Alaves (1-2), Courtois et le Real se loupent encore

Le Real Madrid a essuyé ce samedi son 3eme revers de la saison. A domicile, les Merengue ont subi la loi de la modeste équipe d’Alavés (1-2).

​On pensait le guéri et définitivement remis sur les bons rails, il n’en est rien. Les champions d' sont de nouveau retombés dans leurs travers, ce samedi lors de la réception d’Alaves. Face au 15eme au classement, ils ont même essuyé une douloureuse et humiliante claque (1-2).

Alors qu’ils avaient déjà concédé un revers cette saison, les Merengue sont complètement passés à côté de leur sujet. Peut-être fatigués par les efforts fournis contre l’ , en milieu de semaine en Ligue des Champions, ils ont livré une prestation collective indigne de leur niveau. A aucun moment, ils n’ont donné l’impression de maîtriser les débats, si ce n’est en fin de match quand il a fallu pousser pour pouvoir revenir à la marque. Et comble de malheur pour les joueurs de la capitale espagnole, ils ont de nouveau perdu Eden Hazard sur blessure. Le Belge est sorti en milieu de la première période en raison d'un souci musculaire.

Courtois, l’impair de trop

En plus d’être à côté de leur sujet, les champions d’Espagne en titre ont encore été trahis par leur gardien. A 0-1, et alors qu’un retour à la marque était encore envisageable, le Belge a compliqué sérieusement la tâche des siens, en commettant une énorme erreur de relance. En voulant dégager dans les pieds, il a renvoyé le cuir sur Joselu, qui en a profité pour assurer le break en faveur d’Alavés. L’ancien gardien de n’en est pas à son premier impair cette saison. Quand il ne concède pas des penalties évitables, il produit des erreurs inacceptables et surtout fatales à son équipe.

Sur le premier but de son équipe, Courtois n’avait en revanche rien à se reprocher. La réalisation est intervenue sur pénalty après que Nacho ait touché le cuir de la main. Lucas Pérez, l’ancien d’ , s’est chargé de transformer la sentence (5eme). C’était sévère, mais les Merengue avaient suffisamment de temps pour pouvoir rebondir.

Le réveil tardif des Merengue

En l’absence de Karim Benzema, le Real a manqué cruellement d’imagination aux avant-postes. Il y a bien eu quelques escarmouches durant le second acte, mais elles ont été gaspillées par Kroos (54eme) et Rodrygo (73eme). Ce n’est qu’à la 86e minute qu’ils ont fini par trouver la faille grâce à une reprise de près de Casemiro à la suite d’une frappe contrée de Vinicius Jr.

Avec cet accroc, le Real rate une belle opportunité de revenir sur le podium. Les hommes de Zidane se retrouvent à six points du leader, la . Et ils pourraient également voir le Barça revenir à trois points derrière dimanche si les Catalans l’emportent contre Osasuna.