"Messi restera au Barça, à moins que le Qatar ne l'appelle"

L'ancien entraineur du Barça, Carlos Rexach, est convaincu que Messi va continuer son parcours avec les Blaugrana sauf en cas d'une offre du Golfe.

Lionel Messi restera probablement à Barcelone au-delà de l'été 2021, affirme Carles Rexach. L'Argentin est invité à continuer au Camp Nou avant de suivre l'exemple de l'ancien coéquipier Xavi et de se diriger vers le .

Le sextuple Ballon d'Or a été tout proche de dire adieu à Barcelone durant le dernier mercato estival. Désabusé par l'irrégularité de l'équipe catalane et aussi la mauvaise gestion de sa direction, il a exprimé le désir de relever un nouveau défi. Mais, on lui a mis des bâtons dans les roues. Josep Maria Bartomeu, l'ancien président, s'est opposé à son départ, arguant qu'il n'avait plus droit de partir de son plein gré.

"La Pulga" a donc été retenu, mais peut-être pas pour très longtemps. L'été prochain, il sera libre de changer d'air car son contrat avec les vice-champions d' arrivera à expiration. Ces derniers jours, le génie argentin n'a pas vraiment donné de signes encourageants à son club. Mercredi, à son retour de sélection, il a notamment déclaré aux journalistes qu'il était «fatigué d'être toujours blâmé pour tout». Une déclaration à une remarque d'un journaliste, qui lui a rappelé les critiques du conseiller d'Antoine Griezmann à son encontre.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Rexach a admis avoir été surpris par la position qu'a affichée Messi durant la dernière intersaison, mais il pense que ce dernier finira par signer un nouveau bail avec son club de toujours. L'ancien entraîneur du Barça a déclaré à Radio Marca: "Grâce à Dieu, il a été la solution aux problèmes de Barcelone. Pour moi, il n'a pas fait ce qu'il fallait avec le burofax, je dois dire, même si je suis pro-Messi depuis le début. Cela n'a profité à personne. Je pense qu'il restera à Barcelone s'il ne décide pas de jouer à un niveau plus bas, comme partir pour le Qatar, par exemple."

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Messi n'a encore été lié à aucun club du Moyen-Orient. En revanche, des clubs de et l'Inter se seraient positionnés pour obtenir sa signature à l'issue de la saison en cours.

Il y a cependant des antécédents en ce qui concerne les légendes de Blaugrana qui ont pris la direction du Qatar. Xavi, qui est maintenant entraineur d'Al Sadd, a emprunté cette voie en 2015 alors qu'il mettait fin à une idylle de 24 ans avec le Barça.