Argentine - Lionel Messi : "Petit à petit, nous devenons plus forts"

Le capitaine de l'Argentine est apparu très satisfait de la prestation de son équipe face au Pérou (2-0). Selon lui, l'Albiceleste est en progrès.

Lionel Messi a salué la performance de l' contre le (2-0) et pense que l'Albiceleste ne fait que se renforcer. Nicolas Gonzalez et Lautaro Martinez ont marqué mardi des buts en première période à Lima, offrant aux hommes de Lionel Scaloni une troisième victoire en quatre matches d'éliminatoires de la 2022.

L'Argentine a prolongé son invincibilité à 11 matchs, alors qu'elle a remporté ses trois derniers matches de qualification à l'extérieur - ce qu'elle n'avait pas réalisé depuis 2000. Messi était satisfait du niveau affiché par l'Argentine, qui est intervenu cinq jours après leur match nul à domicile concédé contre le .

"Petit à petit, nous devenons plus forts en tant que groupe"

"Heureux de la victoire, nous en avions besoin après le match que nous avons joué l'autre jour", a déclaré la star via le compte Twitter de sa sélection. "Depuis le début, nous avons réalisé un grand match, les buts sont venus et nous avons créé de très nombreuses occasions. La seconde mi-temps de l'autre jour était déjà très bonne et je pense que nous avons continué sur la même ligne, même en élevant un peu le niveau. Je pense que c'est ainsi que nous devons continuer. Petit à petit, nous devenons plus forts en tant que groupe".

Le six fois vainqueur du Ballon d'Or veut continuer à contribuer pour l'Argentine, qui a gagné au Pérou pour la première fois depuis 2004. "Chaque fois que je viens ici, j'essaie de faire de mon mieux et je me sens qualifié pour me battre pour ce maillot", a déclaré Messi. "Je me sens bien pour continuer à travailler".