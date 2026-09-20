L'Argentin Lionel Messi, star de l'Inter Miami et ambassadeur de bonne volonté auprès du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), a fait un don de 2,6 millions d'euros afin de contribuer à la création d'un vaste complexe hospitalier dédié au traitement du cancer chez l'enfant dans la ville espagnole de Barcelone, selon le site français « Foot Mercato ».

Le centre Sant Joan de Déu de traitement du cancer pédiatrique à Barcelone pourra ainsi accueillir au moins 400 patients par an, dans une démarche visant à offrir une prise en charge complète aux enfants atteints de cancer, en réunissant les différents services liés au traitement du cancer pédiatrique en un seul et même lieu.

Cette nouvelle initiative humanitaire vient s'ajouter à une série d'actions caritatives auxquelles le nom de Messi a été associé au cours des dernières années, dans le prolongement de son engagement continu dans les domaines de la santé, de l'éducation et du sport.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Le site officiel de la fondation caritative de Messi met en avant plusieurs initiatives auxquelles le joueur a participé ou qu'il a contribué à soutenir, parmi lesquelles l'aide au financement de la recherche sur la leucémie chez l'enfant, le don d'équipements médicaux à un hôpital de la ville de Rosario, sa ville natale en Argentine, ainsi que le soutien à un projet destiné à lutter contre la malnutrition infantile au Mozambique.

À travers ces initiatives, Messi continue d'utiliser son influence et sa notoriété mondiale pour soutenir un certain nombre de causes humanitaires, en particulier celles liées à la santé des enfants, dans le prolongement de son action caritative en dehors des terrains de football.