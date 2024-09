Cole Palmer fait exploser des records avec Chelsea

C. Palmer

Chelsea vs Brighton

Cole Palmer est entré encore plus dans l’histoire de Chelsea et de la Premier League, samedi.

Chelsea affronte Brighton cet après-midi à l’occasion de la sixième journée de Premier League. Les Blues mènent 4 buts à 2 à la pause grâce une performance incroyable de Cole Palmer. L’international anglais a inscrit tous les buts de Chelsea dans cette première mi-temps.

La performance incroyable de Cole Palmer avec Chelsea

C’est un duel entre Chelsea et Brighton mais c’est finalement un match entre Cole Palmer et Brighton. En tout cas, c’est l’international anglais qui marche sur les Seagulls au terme des 45 premières minutes. Après l’ouverture du score de Brighton à la 7e par Rutter, Cole Palmer a égalisé à la 21e avant d’enchainer avec deux nouveaux buts à la 28e sur penalty et à la 31e. Un triplé qui faisait entrer l’ancien Citizen dans un cercle restreint des légendes de Chelsea.

Cole Palmer devenait notamment le quatrième joueur des Blues à planter trois triplés en Premier League après Floyd Hasselbaink, Didier Drogba et Frank Lampard. Mais l’international anglais n’était pas encore rassasié et allait s’illustrer encore après la réduction du score de Carlos Baleba (34e). L’ancien pensionnaire de Manchester City s’offrait un quadruplé au bout de 40 minutes.

Un nouveau record pour Cole Palmer qui devient le premier joueur de l’histoire de la Premier League à planter 4 buts en une mi-temps. Reste à voir s’il est près à s’arrêter là pour aujourd’hui.