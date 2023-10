Messi ou Ronaldo ? Kévin-Prince Boateng dit enfin la VERITE

Pendant plusieurs années, Kévin-Prince Boateng a menti sur le choix du meilleur joueur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Enfin, l’heure de la vérité a sonné ! Kévin-Prince Boateng a confessé. Qui est le meilleur joueur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Alors qu’il a plusieurs fois menti sur la question vu son évolution antérieurement, l’ancien international milieu offensif ghanéen (15 sélections, 02 buts) dit enfin toute la vérité.

Un choix dur à faire par le passé à cause du Barça

Cet été, Kévin-Prince Boateng a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel après avoir quitté le Hertha BSC en août dernier. Quelques mois après avoir raccroché les crampons, l’ancien de l’AC Milan et de Sassuolo est revenu sur un sujet qui lui tenait vraiment à cœur, mais qu’il a toujours eu à aborder en sortant des mensonges pour ne pas créer de la discorde.

En effet, passé par le FC Barcelone en 2019, Kévin-Prince Boateng a été confronté à l’exercice de qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo, qu’il admire bien, et Lionel Messi, avec qui il évoluait au Camp Nou. S’il a été interrogé sur la question par le passé, le Ghanéen n’avait pas autre choix que de dire Leo Messi, sachant bien qu’il mentait juste pour avoir du temps de jeu au Barça. Contrairement à Jude Bellingham, qui n’a pas hésité à choisir entre les deux.

Interrogé sur cette concurrence entre les deux extraterrestres lors du podcast FIVE présenté par Rio Ferdinand, l’ancien milieu de la Fiorentina dit enfin la vérité pour corriger son choix. Il fait de troublantes révélations sur le sujet. « Quand on me demandait qui était le meilleur joueur du monde, je devais toujours répondre Messi (rires). C’est l’un de mes plus gros mensonges car j’aime toujours dire la vérité mais j’étais obligé de mentir sur celle-là pour pouvoir jouer au Camp Nou. (…) Messi m’a demandé à quel point c’était difficile de marquer en Italie parce que Cristiano Ronaldo était là-bas à ce moment. Je lui ai dit que c’était très difficile, et pourtant Cristiano marquait à chaque pendentif assorti 3 ans ! », a déclaré Kévin-Prince Boateng.

Enfin, Boateng peut mourir en paix. Une vérité que le Ghanéen a gardée pendant toutes ces années pour ne pas faire du mal à son ex-coéquipier barcelonais, Lionel Messi.