Messi ou Cristiano Ronaldo ? Klopp donne sa préférence

Alors que l'international portugais est proche de la perfection, l'entraîneur des Reds préfère le magicien du FC Barcelone.

L'entraîneur de , Jürgen Klopp, préfère Lionel Messi à Cristiano Ronaldo, même s'il a déclaré que la star de la était proche d'être un "joueur parfait". Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont largement considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, bien que la lutte pour être le meilleur de tous les temps continue d'être débattu. Alors que Klopp préfère Messi, l'Allemand a rendu hommage aux deux joueurs pour leur domination sur la dernière décennie, qui leur a permis de remporter 11 des 12 derniers Ballons d'Or.

Jürgen Klopp a salué la construction physique de Cristiano Ronaldo, mais a déclaré que Lionel Messi était capable de produire sa magie tout en donnant l'impression que c'est facile : "Messi ou CR7 ? Pour moi, Messi, mais je ne pouvais pas admirer Ronaldo plus que je ne le fais déjà", a déclaré Klopp à la chaîne YouTube freekickerz. "L'explication est la suivante. Nous avons déjà joué contre les deux et les deux sont presque impossibles à défendre".

"Mais Lionel Messi a des capacités physiques beaucoup plus faibles depuis sa naissance. Si vous pouviez vous peindre un joueur parfait, il aurait la taille de Cristiano Ronaldo, il pourrait sauter et courir aussi haut ou vite que Ronaldo peut faire. Et ce qui est ensuite ajouté à cela est son attitude, il est absolument parfait et c'est un professionnel total, ça ne pourrait pas être mieux", a ajouté l'entraîneur allemand de Liverpool.

"Faire revenir un ancien à Liverpool ? Gerrard"

"Et de l'autre côté, il y a le petit Messi qui rend tout si simple. Et donc je l'aime peut-être un peu plus en tant que joueur sur le terrain. Mais Cristiano est aussi un joueur absolument incroyable. C'est vraiment difficile donc, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous deux laissé leurs empreintes depuis si longtemps. Il y a aussi des joueurs plus jeunes qui ont un potentiel similaire, mais le faire au cours de cette période est encore plus incroyable", a ajouté Klopp.

Dans une interview antérieure, il avait été demandé à Jürgen Klopp quel ancien joueur de Liverpool il signerait s'il pouvait ramener une légende au club à son apogée. L'homme de 52 ans a révélé qu'il choisirait Steven Gerrard - mais il a plaisanté que l'ancien milieu de terrain ne serait pas un titulaire indiscutable dans son équipe. "Stevie, c'est facile! Mais il devra se battre pour sa place", a déclaré Jürgen Klopp à BT Sport.

"Ce qui est drôle, c'est que nous vivons depuis quatre ans et demi dans la même ville et je ne l'ai jamais vu auparavant. Depuis le confinement, je l'ai vu six ou sept fois. Je vais faire une promenade ou une course avec mon chien ou autre chose, et il se promène avec la famille, donc nous nous sommes vus plus souvent que tout le temps ensemble avant !", a conclu l'entraîneur allemand.