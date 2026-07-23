« Messi ne suffit pas à lui seul » : Ronaldo le Phénomène analyse la « défaite écrasante » de l'Argentine en finale

Ronaldo, la légende brésilienne, a dévoilé son opinion sur la finale de la Coupe du monde 2026, qui a vu l'Espagne battre l'Argentine sur le score d'un but à zéro et décrocher le titre mondial pour la deuxième fois de l'histoire de « La Roja ».

L'ancien attaquant brésilien, surnommé « le Phénomène », a affirmé que la victoire de l'Espagne face à l'Argentine avait été une « défaite écrasante », soulignant la maîtrise totale de l'équipe de Luis de la Fuente durant cette finale de la Coupe du monde 2026, malgré une victoire sur le seul écart d'un but.

Ronaldo a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Les buts que j'attendais ne sont pas venus, mais il y a eu une maîtrise absolue tout au long du match. »

Selon l'ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone, l'écart technique était si évident que même la présence de Lionel Messi n'a pas empêché la supériorité de l'Espagne.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2002 estime que la victoire de l'Espagne reflète l'importance du jeu collectif sur le talent individuel.

Il a ajouté : « Un joueur seul ne peut rien résoudre. La véritable force réside dans l'équipe, dans le fait de jouer ensemble », reconnaissant la solidité dont a fait preuve l'équipe argentine pour atteindre la finale.

L'ancien attaquant a également salué le style de jeu de l'Espagne, déclarant : « Contrairement au Brésil, qui reste enfermé dans un jeu dépassé, l'Espagne a une manière de jouer unique, et c'est pour cela que son football est beau. »

Ronaldo a conclu ses propos en ces termes : « Conserver la possession du ballon est la meilleure stratégie, et ils l'ont fait de manière impressionnante », soulignant que l'équipe espagnole s'est imposée comme une référence mondiale du jeu collectif en « gardant le ballon dans les pieds en permanence ».