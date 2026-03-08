Messi, Laporta, trahison : Xavi vide son sac

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone en 2021 reste une cicatrice ouverte, une blessure qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Depuis, les rumeurs d'un retour, d'un "last dance", n'ont cessé d'alimenter les fantasmes des supporters blaugrana. On a tout entendu : les problèmes financiers, les règles de la Liga, les exigences du clan Messi... Une version officielle qui a toujours semblé masquer une réalité plus complexe. Et cette réalité, c'est Xavi, l'ancien coéquipier, l'ancien entraîneur, qui vient de la jeter à la face du monde.

"Laporta a stoppé la signature de Messi"

Dans un entretien accordé au journal La Vanguardia, l'ancien maître à jouer du Barça a lâché une bombe qui fait trembler les fondations du club. Pour lui, le retour de Messi après la Coupe du Monde 2022 n'était pas un simple rêve, c'était un "accord conclu". "C'était fait", a-t-il martelé. "Nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir... mais Laporta a stoppé la signature". Une accusation d'une violence inouïe, qui fait du président du Barça le principal, et unique, responsable de ce fiasco.

Xavi va plus loin, balayant d'un revers de main toutes les autres excuses avancées jusqu'ici. "Ce n'est pas à cause de la Liga ou parce que Jorge Messi demandait de l'argent, tout ça c'est un mensonge", a-t-il affirmé, catégorique. La raison, selon lui, est bien plus cynique. "Laporta m'a dit que si Leo revenait, il y aurait une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre".

Getty Images

Une trahison qui ne dit pas son nom

Ces révélations sont fracassantes. Elles dessinent le portrait d'un président qui aurait sacrifié le retour de la plus grande légende de l'histoire du club sur l'autel de la gestion financière et de la paix du vestiaire. Une décision qui, si elle est avérée, s'apparente à une véritable trahison pour des millions de supporters qui ne rêvaient que de revoir leur idole fouler la pelouse du Camp Nou. "Leo Messi ne reviendra jamais à Barcelone simplement parce que Laporta ne le veut pas", conclut amèrement Xavi.

Ces mots, d'une franchise rare, vont laisser des traces. Ils jettent une lumière crue sur les jeux de pouvoir et les non-dits qui régissent le football de très haut niveau. Ils confirment que, derrière les sourires de façade et les discours convenus, se cachent parfois des vérités bien plus sombres. La porte pour un retour de Messi joueur au Barça semble désormais définitivement fermée. Et l'on sait maintenant qui en a jeté la clé.