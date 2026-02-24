Le destin semblait écrit d’avance, mais l’histoire a pris une autre direction. Entre ambitions, contraintes économiques et décisions inattendues, le retour de Lionel Messi à Barcelone s’est transformé en mirage. Derrière les déclarations publiques et les espoirs des supporters, les coulisses racontent une réalité plus complexe. Dans son livre récemment publié, Joan Laporta dévoile les secrets d’un feuilleton qui aurait pu changer l’histoire récente du Barça. Une révélation qui éclaire les raisons profondes d’un rendez-vous manqué.
Liga : Comment le retour de Lionel Messi au Barça a capoté ?
- Getty Images
2021, une prolongation impossible malgré des solutions envisagées
Lorsque Joan Laporta reprend les rênes du Barça en 2021, sa priorité absolue est de conserver Lionel Messi, symbole de l’institution catalane depuis près de deux décennies. Pourtant, la situation financière catastrophique du club complique toute tentative de prolongation. Dans son ouvrage ‘’Voici comment nous avons sauvé le Barça’’, le dirigeant explique que les négociations ont été particulièrement délicates, notamment en raison des exigences de l’entourage du joueur. Il confie : « Lors des négociations pour la prolongation de son contrat, son entourage était très exigeant, et bien que son père se soit montré plus compréhensif, ses proches donnaient l'impression du contraire ».
Face à ces obstacles, la direction catalane imagine un montage inédit pour contourner les restrictions financières imposées par la Liga. Le président révèle ainsi : « Nous avions trouvé une solution audacieuse : un contrat à long terme avec une première période comme joueur du Barça, suivie d'un prêt à une équipe de MLS, ce qui semblait contourner le règlement de la Liga. Mais la Liga nous a dit d'abandonner l'idée, et que nous devions signer un accord pour la vente d'un pourcentage des droits télévisés pendant cinquante ans via un fonds appelé CVC ». Cette exigence a profondément modifié les plans du club et précipité le départ de l’Argentin.
- Getty Images Sport
Le départ au PSG et une rupture entre Lionel Messi et le Barça
Malgré les efforts déployés en coulisses, la situation se dégrade brutalement à l’été 2021. Faute de solution viable, l’octuple Ballon d’Or quitte finalement son club formateur et rejoint le Paris Saint-Germain, une décision vécue comme un traumatisme par les supporters. Selon des extraits publiés par Marca et relayés par RMC Sport, un accord avec le fonds CVC était pourtant envisagé avant un revirement majeur influencé par des oppositions internes au football espagnol.
Ce départ laisse des traces durables dans la relation entre le capitaine argentin et la direction catalane. Joan Laporta reconnaît implicitement les tensions apparues après cette séparation forcée, même s’il affirme vouloir organiser un hommage digne de la légende. La rupture symbolise l’une des conséquences les plus visibles de la crise financière qui a frappé Barcelone à cette période, malgré les tentatives du club pour préserver son icône.
- Getty Images Sport
2023, le retour de Lionel Messi avorté au dernier moment
Deux ans plus tard, après son passage parisien, Joan Laporta tente de faire revenir la star mondiale en Catalogne. Les discussions reprennent sérieusement, au point qu’un projet de contrat est élaboré et transmis au clan du joueur. Le président raconte : « Jorge Messi (son père) est venu chez moi, j'ai préparé le contrat, je lui ai envoyé une ébauche, et il n'a pas répondu. Une semaine s'est écoulée, puis deux... Un mois plus tard, il revient enfin chez moi et m'annonce qu'ils ont décidé de rejoindre l'Inter Miami, où il serait moins sous pression ». Une annonce qui met fin aux espoirs d’un retour tant attendu.
Quelques semaines plus tard, le dirigeant catalan apporte des précisions supplémentaires sur les raisons de cet échec, confirmant que la pression entourant un éventuel retour a pesé lourd. Il déclare : « Leo sortait d'une situation avec Paris, où il avait beaucoup de pression. Son père m'a dit qu'il avait besoin d'un endroit où il ne serait pas sous pression, et qu'au Barça, cela ne serait pas le cas avec tout ce que le retour de notre héros signifierait ». Ce choix marque un tournant décisif dans la carrière du champion du monde.
- Getty Images Sport
Lionel Messi, une légende toujours au cœur de l’actualité du Barça
Malgré cet échec, l’influence de La Pulga demeure omniprésente dans la vie du club catalan. Plusieurs figures politiques liées à l’institution continuent d’évoquer son nom dans leurs projets, preuve de son importance historique et symbolique. L’ancien dirigeant Victor Font a notamment promis d’entrer en contact avec le joueur en cas de victoire électorale, tandis que d’autres candidats utilisent son image dans leur communication.
Aujourd’hui encore, l’héritage laissé par Lionel Messi reste indissociable de l’identité du Barça. Selon RMC Sport, la direction actuelle n’exclut pas l’organisation d’un hommage officiel au Camp Nou dans les prochaines années. Si le retour sportif n’a jamais vu le jour, l’histoire entre les deux parties demeure inachevée, suspendue entre nostalgie et réalités économiques.