Liga : Comment le retour de Lionel Messi au Barça a capoté ?

Lorsque Joan Laporta reprend les rênes du Barça en 2021, sa priorité absolue est de conserver Lionel Messi, symbole de l’institution catalane depuis près de deux décennies. Pourtant, la situation financière catastrophique du club complique toute tentative de prolongation. Dans son ouvrage ‘’Voici comment nous avons sauvé le Barça’’, le dirigeant explique que les négociations ont été particulièrement délicates, notamment en raison des exigences de l’entourage du joueur. Il confie : « Lors des négociations pour la prolongation de son contrat, son entourage était très exigeant, et bien que son père se soit montré plus compréhensif, ses proches donnaient l'impression du contraire ».

Face à ces obstacles, la direction catalane imagine un montage inédit pour contourner les restrictions financières imposées par la Liga. Le président révèle ainsi : « Nous avions trouvé une solution audacieuse : un contrat à long terme avec une première période comme joueur du Barça, suivie d'un prêt à une équipe de MLS, ce qui semblait contourner le règlement de la Liga. Mais la Liga nous a dit d'abandonner l'idée, et que nous devions signer un accord pour la vente d'un pourcentage des droits télévisés pendant cinquante ans via un fonds appelé CVC ». Cette exigence a profondément modifié les plans du club et précipité le départ de l’Argentin.