Barça : Laporta fait à nouveau le point sur le départ de Messi

Lionel Messi a quitté le Barça cet été, après que le club se soit trouvé dans l'incapacité de lui offrir une offre de prolongation de contrat en raison de l'état de ses finances.

Si la possibilité de voir le joueur le plus emblématique de l'histoire du club rester pour un salaire réduit (voire jouer gratuitement), l'Argentin a finalement pris la direction du PSG quelques jours plus tard.

"Je veux que ce soit clair. Dans une émission de radio, on m'a dit : 'Si Messi était resté gratuitement ?' Gratuitement... Je ne sais pas si cela aurait été possible, mais je comprends que cela aurait pu l'être. Et pendant un moment, je me suis dit, eh bien, ça aurait pu être le cas", a affirmé Joan Laporta, une nouvelle fois interrogé sur le départ de la Pulga, auprès de TV3.

"Mais je n'ai jamais demandé à Messi de jouer gratuitement et en cela Messi a raison car, à part ça, c'est le meilleur joueur du monde. Nous savions qu'il avait une offre importante et c'était absurde.

"En tout cas, ça devait venir de lui, pas de moi. Je n'ai jamais dit cela et une controverse est née qui est déformée à la source."

Après 17 saisons qui auront marqué à jamais l'histoire du FC Barcelone, le désormais septuple Ballon d'Or a donc changé de club pour la première fois de sa carrière, avec l'ambition de remporter la première Ligue des champions de l'histoire du club de la capitale.