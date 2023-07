Messi inspire Beckham qui revient sur le terrain !

Les exploits de Lionel Messi avec l'Inter Miami semblent avoir inspiré le copropriétaire du club, David Beckham

Messi, sept fois Ballon d'Or, a eu un impact immédiat aux États-Unis après son transfert en Floride en tant qu'agent libre. L'ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a inscrit trois buts en deux apparitions avec ses nouveaux employeurs, aidant le club en difficulté de la MLS à remporter deux victoires consécutives en Leagues Cup. Beckham a assisté aux deux sorties de Messi sur la ligne de touche - avec une célébration de but dirigée dans sa direction à un moment donné - et l'ancien capitaine anglais en a vu suffisamment pour lui redonner l'envie de jouer.

Beckham a posté sur Instagram une vidéo le montrant en train de s'entraîner aux coups francs, l'ancien milieu de terrain de United, du Real Madrid et du LA Galaxy étant réputé pour son habileté sur les coups de pied arrêtés. Messi est également passé maître dans cet art, ce qui a amené Becks à déclarer : "Je suppose que je reviens !"

Beckham, qui a aujourd'hui 48 ans, a raccroché les crampons en 2013 alors qu'il était sous contrat avec le PSG. L'icône des temps modernes a révolutionné le jeu, en particulier en dehors du terrain, tout en accumulant 115 sélections avec l'Angleterre.