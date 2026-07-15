Messi et Kane en tête d’affiche : la composition officielle du choc Argentine-Angleterre

Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, et Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, ont officialisé les compositions d’équipe pour la demi-finale de la Coupe du monde, ce mercredi soir.

Le vainqueur de cette rencontre défiera l’Espagne en finale dimanche prochain, après la victoire de la Roja face à la France hier (2-0).

Voici le onze de départ de l’Angleterre :

Gardien : Jordan Pickford

Défense : John Stones, Mark Joy, Reece James et Jed Spence

Milieu de terrain : Declan Rice, Elliott Anderson, Bellingham et Morgan Rogers

Attaque : Harry Kane, Gordon

Quant à l’Argentine, son onze titulaire était le suivant :

Gardien : Emiliano Martínez

Défense : Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero et Nahuel Molina

Milieu de terrain : Leandro Paredes, Alexis Mac Allister et Enzo Fernández

Attaque : Julián Álvarez, Messi et Giuliano Simeone