Messi et Kane en tête d’affiche : la composition officielle du choc Argentine-Angleterre

Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, et Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, ont officialisé les compositions d’équipe pour la demi-finale de la Coupe du monde, ce mercredi soir.
Le vainqueur de cette rencontre défiera l’Espagne en finale dimanche prochain, après la victoire de la Roja face à la France hier (2-0).
Voici le onze de départ de l’Angleterre :
Gardien : Jordan Pickford
Défense : John Stones, Mark Joy, Reece James et Jed Spence
Milieu de terrain : Declan Rice, Elliott Anderson, Bellingham et Morgan Rogers
Attaque : Harry Kane, Gordon
Quant à l’Argentine, son onze titulaire était le suivant :
Gardien : Emiliano Martínez
Défense : Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero et Nahuel Molina
Milieu de terrain : Leandro Paredes, Alexis Mac Allister et Enzo Fernández
Attaque : Julián Álvarez, Messi et Giuliano Simeone