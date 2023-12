Messi dérègle complètement le marché de l'immobilier à Miami

Vivre à côté de Lionel Messi peut valoir jusqu'à 25 millions de dollars, les voisins de la star ayant vu les prix de leurs propriétés grimper

L'icône argentine s'est installée aux États-Unis à l'été 2023 après avoir quitté le Paris Saint-Germain en tant qu'agent libre. Il a alors décidé de poursuivre le rêve américain en rejoignant David Beckham, légende de Manchester United, au DRV PNK Stadium.

Messi, sa femme Antonela et leurs trois fils ont d'abord loué un appartement de 9 millions de dollars (7 millions de livres sterling), avant de s'offrir un manoir de 10,75 millions de dollars (8 millions de livres sterling) au bord de l'eau à Fort Lauderdale. Cette propriété - qui s'étend sur 10 500 pieds carrés - compte 10 chambres, une salle de spa, deux quais pour bateaux, une piscine et un balcon qui offre une vue imprenable sur l'horizon local.

Patrick Bet-David, entrepreneur, auteur et conseiller financier américain, est l'un des voisins de Messi, son coéquipier Sergio Busquets n'étant pas très loin dans la même communauté, et il a parlé à VladTV du boom immobilier dans le sud de la Floride : "Jusqu'à présent, selon le climat actuel, j'ai déjà gagné 25 millions de dollars sur la maison que je possède. Messi vient d'emménager juste à côté de ma maison. Tout le monde veut faire partie de notre communauté. C'est une communauté fermée sur une île où il n'y a qu'une seule voie d'accès, très sûre, très protégée. Si Dieu le veut, c'est toujours le cas. Maintenant que Messi est là, tout le monde vient en bateau pour visiter les maisons. Nous nous en sortons bien.

Messi possède également un appartement de luxe à Miami et deux autres appartements à Sunny Isles Beach. Il profite actuellement d'une pause bien méritée dans son pays, pendant la saison morte de la MLS, mais il sera de retour aux États-Unis au début de l'année 2024, lorsque l'Inter Miami se préparera à affronter en amical des équipes comme Newell's Old Boys et Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, avant de se lancer à la poursuite d'autres grands honneurs après avoir ajouté le vétéran uruguayen Luis Suarez à son équipe de vedettes.