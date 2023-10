Messi connait déjà le futur vainqueur du Ballon d'Or

Lionel Messi a adressé un message à ses rivaux après avoir remporté son huitième Ballon d'Or à Paris.

En menant l'Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Messi a joué un rôle déterminant dans sa quête d'un nouveau titre individuel majeur.

Cependant, la décision de rendre le prix à Messi, après sa victoire en 2021, n'a pas été sans susciter une certaine controverse, des stars émergentes étant pressenties pour remporter leur premier prix.

Erling Haaland a marqué un incroyable 52 buts en 53 matchs alors que Manchester City a remporté un triplé Premier League, FA Cup et Ligue des champions, et l'ancien coéquipier de Messi au Paris Saint-Germain, Kyian Mbappé, a marqué 41 buts, alors que le PSG a conservé le titre de Ligue 1, et que la France a perdu contre l'Argentine de Messi en finale de la Coupe du monde.

Messi a salué ses successeurs lors d'une cérémonie dans la capitale française et a affirmé que les années à venir verraient les deux joueurs avoir leur chance de remporter le trophée ultime du football.

"Ce Ballon d'Or est un cadeau pour toute l'Argentine. Mais je ne veux pas oublier Haaland ou Mbappé, qui ont eu une grande année, spectaculaire, et dans les années à venir, ils gagneront ce prix.

"Le niveau ne baisse jamais, j'ai la chance d'être ici depuis de nombreuses années. Je veux donner une mention spéciale à toutes les personnes qui étaient heureuses que l'Argentine soit championne du monde.

"Merci aussi à toute ma famille, ma femme, mes enfants, pour avoir été là dans les pires moments et pour m'avoir aidé à réaliser mes rêves dans le football. Sans vous, cela n'aurait pas été possible".

Messi se trouve actuellement dans la période d'intersaison de la MLS, mais il devrait se rendre en Chine pour des matchs amicaux dans les prochains jours.