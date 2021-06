Messi : "Ce n'était pas facile de revenir après si longtemps"

Lionel Messi a analysé la performance de l'Argentine contre le Chili dans le cadre des qualifications pour de la Coupe du monde 2022.

Même s'il s'agissait d'un point avec très peu de saveur pour l'équipe nationale argentine, étant donné que cette rencontre avait lieu à domicile, contre le Chili, le capitaine Lionel Messi l'a valorisé et l'a mis en contexte : après huit mois sans entraînement ni matchs officiels ensemble, l'Albiceleste n'a pas gagné, mais n'a pas non plus fait un faux-pas pénalisant lors de la reprise des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2022.

"Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés, ce n'est pas facile de rejouer", a déclaré le numéro 10 à propos de la performance de l'Argentine, dans des déclarations accordées au diffuseur de la rencontre. "Ce n'est pas facile de se remettre ensemble, avec peu de travail, pour continuer ce que nous avons fait, mais je pense que nous avons été très bons et que nous avons parfois joué un bon match", a-t-il analysé.

Dans le même ordre d'idées, Lionel Messi a souligné les bonnes choses réalisées par l'Argentine lors de cette rencontre face au Chili : "Nous étions confiants dans le pressing et la récupération, ils ne se sont presque pas créés d'occasions, nous avons eu la malchance de prendre un but sur coups de pied arrêtés. C'était un match difficile comme toujours avec le Chili".

Leo Messi, tras el empate de la #SelecciónArgentina: "La dinámica del equipo es buena, no era fácil volver después de tanto tiempo"#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/Z4CcxvyGo7 — TyC Sports (@TyCSports) June 4, 2021

"Je pense que depuis le début des éliminatoires, nous grandissons ; aujourd'hui, de nouveaux joueurs ont rejoué, ils ont fait leurs débuts. Petit à petit, nous devons redevenir plus forts. La dynamique d'équipe est bonne, ce n'était pas facile de revenir après si longtemps", a conclu le capitaine de l'Albiceleste qui va désormais tourner son regard vers la prochaine rencontre avec un déplacement en Colombie le 9 juin prochain.

D'un autre côté, Messi a expliqué ce que cela signifiait de vivre la première rencontre de l'Argentine après la mort de Diego Maradona. "C'était un match très spécial car c'était le premier sans Diego. Nous savons ce que l'équipe nationale signifiait pour Diego, qui a toujours été là, d'une manière ou d'une autre", a déclaré La Pulga, et a conclu: "C'était un match très spécial match pour être le premier sans lui et tout ce qui se passe dans le pays et dans le monde, une situation difficile pour tout le monde. Dommage qu'aujourd'hui dans ce beau stade les gens ne puissent pas être. Mais c'est ce que nous devons vivre".

Dans dix jours, l'Argentine débutera sa Copa America contre le Chili. Malheureusement pour les coéquipiers de Lionel Messi, cette compétition qui devait avoir lieu à l'origine dans leur pays et en Colombie, se déroulera au Brésil. L'Argentine sera dans la poule du Chili, de l'Uruguay, de la Bolivie et du Paraguay lors de la Copa America 2021 et devra terminer parmi les quatre premiers de ce groupe de cinq pour accéder aux quarts de finale.