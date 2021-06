Copa America, Vers un boycott du Brésil ?

Face à l’annonce du déplacement de la Copa America vers le Brésil, la Seleçao a fait part de son mécontentement et pourrait bien rentrer en grève.

Les membres de l'équipe nationale du Brésil sont profondément mécontents que la Copa America ait été transférée au Brésil lors d'un transfert de dernière minute quelques semaines seulement avant le début du tournoi.

Tite a révélé que des pourparlers étaient en cours entre ses joueurs et le président de la confédération Rogerio Caboclo sur le rejet du changement, qui a été convenu par les autorités brésiliennes la semaine dernière après que les hôtes d'origine, la Colombie et l'Argentine, aient été jugés inaptes à organiser des matches de Copa. La Colombie fait face à des troubles politiques et l'Argentine a été secouée par un pic de cas de Covid.

Casemiro ne s'est pas présenté à sa conférence de presse prévue jeudi en raison de son mécontentement face à la situation, selon son sélectionneur, et le Brésil va donc affronter l'Équateur lors des qualifications pour la Coupe du monde vendredi, avec cette affaire au centre des discussions de l’équipe mais aussi du peuple brésilien.

"Nous avons demandé aux joueurs de se concentrer uniquement sur le match contre l'Équateur", a déclaré Tite. "Ensuite, ils ont (les joueurs) demandé à parler directement au président (Caboclo).

"C'était une conversation très simple. Et puis la position des joueurs est également devenue très claire. Nous avons une position mais nous ne la révélerons pas maintenant.

"Notre priorité est maintenant de bien jouer et de gagner contre l’Équateur."

"Nous espérons que la situation deviendra claire après cette pause internationale. Ils (les joueurs) ont une opinion, ils l'ont dit au président et ils le diront au peuple au bon moment."

"C'est la raison pour laquelle Casemiro n'était pas là pour cette interview."

Sur le terrain, le Brésil affrontera l'Équateur lors des qualifications pour la Coupe du monde, mais en dehors de cela, on ne sait pas ce qui va arriver.

Il y a eu des protestations contre le gouvernement concernant la décision d'amener la Copa America dans le pays à la suite de leur propre contagion de Covid et de l'incertitude économique. Cependant, les joueurs brésiliens eux-mêmes n'ont pas encore expliqué pourquoi ils sont contre l'organisation du tournoi ; ces commentaires devraient arriver bientôt.

La Copa America doit débuter le 13 juin.