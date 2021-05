Argentine - Lionel Messi : "Aussi enthousiastes les uns que les autres"

Le maître à jouer de l'Albiceleste assure que malgré la situation sanitaire compliquée en Argentine, la sélection est déterminée à bien figurer.

Après une saison éprouvante avec le FC Barcelone, Lionel Messi est de retour en sélection. Maître à jouer de l'Argentine, le numéro 10 a répondu à la sélection de Lionel Scaloni pour pour préparer les éliminatoires de la Coupe du monde. Alors que la Copa America se rapproche, celle-ci ne se déroulera finalement pas en Argentine...



En effet, la nouvelle est tombée dans la nuit de dimanche à lundi, en réaction à l'inquiétante situation sanitaire dans le pays, touché par une nouvelle vague de contaminations liées au Covid-19, la CONMEBOL a fait le choix de ne pas faire disputer la compétition continentale sur le sol argentin. Une décision que respecte Lionel Messi.

"Malheureusement, nous traversons une période difficile"

"Nous essayons de nous conformer à toutes les recommandations qui nous sont données, les derniers matches de qualification que nous avons eus étaient très similaires à ce que nous vivons maintenant, même si maintenant c'est plus grave en raison de la situation dans le pays. Malheureusement, nous traversons une période difficile, il y a beaucoup de personnes contaminées, alors nous essayons de prendre soin de nous et de nous conformer à tout ce qu'on nous dit de faire", a-t-il précisé, lucide.

Néanmoins, cela n'empêche pas le six fois vainqueur du Ballon d'Or d'avoir hâte de défendre les couleurs de l'Albiceleste, une sélection qui retrouve une certaine stabilité. "Je suis toujours excité de jouer pour l'équipe nationale, quel que soit le match, nous voulons toujours gagner, c'est toujours le même objectif", a-t-il confié, ambitieux.

"La vérité, c'est que les plus jeunes et les plus anciens sont aussi enthousiastes les uns que les autres... Nous sommes un groupe très agréable et uni, avec une bonne base qui travaille déjà ensemble depuis que Lionel Scaloni est devenu entraîneur, ainsi que quelques nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. L'important est de former un groupe très fort pour ce qui nous attend", a ensuite réclamé le joueur du FC Barcelone. Finaliste de la Coupe du Monde en 2014, l'Argentine peine à retrouver sa gloire d'antan.