Messi aussi fort que Michael Jordan ?

Lionel Messi a été placé dans la catégorie des Michael Jordan et des Tom Brady lorsqu'il s'agit d'avoir un impact "surréaliste" dans la profession qu'il a choisie.

L'icône argentine a fait les gros titres à l'été 2023 lorsqu'il a choisi de quitter le football européen à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain et de partir à la poursuite d'un rêve américain avec l'Inter Miami, club de MLS. Quelques semaines après son arrivée en Floride, l'octuple Ballon d'Or a mené son nouveau club à un triomphe historique en Coupe de la Ligue.

Messi est aujourd'hui la star du football américain, tout comme Jordan et Brady l'ont été dans les cercles de la NBA et de la NFL. Guillem Balague a expliqué à BBC Sport comment le vainqueur de la Coupe du monde 2022 est en train de changer la donne aux États-Unis : "S'il y a une chose que les fans de sport américains adorent plus que les équipes qu'ils soutiennent, c'est la passion qu'ils éprouvent pour les superstars qui jouent pour eux. Pensez à Michael Jordan, Tom Brady, Wayne Gretzky et vous aurez compris. Ajoutez maintenant le nom de Lionel Messi. Personne, au niveau du club ou de la ligue, n'était préparé à l'effet que la signature de Messi aurait sur eux. Les abonnements pour la saison prochaine sont deux fois plus chers qu'en 2023, ce qui fait de l'Inter Miami l'un des clubs les plus chers du monde, et ce dans un championnat qui n'est généralement pas considéré comme l'un des meilleurs au monde. Le compte Instagram du club est passé d'un million de followers à 15 millions. Si vous voulez voir le petit magicien quand l'Inter Miami joue à l'extérieur, préparez-vous à creuser profondément.

Balague a ajouté l'impact de Messi sur et en dehors du terrain, le mercenaire sud-américain s'avérant être un rêve marketing pour l'Inter Miami et la MLS : "L'atmosphère des matches est presque surréaliste. Personne ne regarde vraiment le match autrement qu'à travers la participation de Messi. Même s'il se trouve à 50 mètres du ballon, tout le monde le regarde. Lorsqu'il s'avance pour tirer un corner, il est célébré comme s'il s'agissait d'un but. On a l'impression de regarder un événement, un fait, qui se produit à l'intérieur d'un autre événement. Qu'en est-il de l'achat d'un maillot ? Bonne chance ! La frénésie d'achat de répliques de maillots est telle qu'Adidas a du mal à répondre à la demande dans certaines tailles. Même pour la saison prochaine. Et si vous parvenez à trouver un maillot - et apparemment, même David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, a eu du mal à en obtenir pour offrir des cadeaux - il y a logiquement une pénurie des chiffres 1 et 0 et des lettres M, E, S et I".