Messi au PSG, l'opération commence enfin !

Leo Messi au PSG, une réalité ? Le Parisien affirme que le club francilien a lancé l'offensive.

On a toujours dû mal à y croire, mais c'est une réalité. Lionel Messi et le Barça, c'est bel et bien fini.

Le PSG s'attaque sérieusement au dossier Messi

Les histoires d'amour finissent mal, en général et celle qui lie "La Pulga" à son club de toujours, si elle a duré 21 ans, ne fait pas exception.

Mais Messi pourra bientôt se consoler dans les bras d'une nouvelle formation. Car d'après une indiscrétion émanant de nos confères du Parisien, Paris est disposé à mettre les petits plats dans les grands pour faire venir celui que d'aucuns considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps.

Même Neymar est prêt à y mettre du sien, en proposant son numéro 10 au virtuose argentin ! Mais ce qui peut surtout convraincre le joueur, c'est le projet parisien et les efforts consentis par les dirigeants franciliens...

A priori, pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là. Le Parisien affirme que le père et agent du joueur, Jorge Messi, a pris contact avec les clubs capables de recruter son fils.

Les dirigeants parisiens, le président Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo, le directeur sportif, Mauricio Pochettino et Jean-Claude Blanc, le DG, se seraient ainsi réunis jeudi soir pour discuter de cette affaire et envisager un plan d'attaque.

Toujours selon la même source, le point d'achoppement principal serait le salaire pharaonique du joueur, qui culminerait à 70M€ net par an. Doha pourrait ainsi intervenir pour permettre aux caciques parisiens de convaincre la star.

Le Parisien précise aussi que Mauricio Pochettino et Messi ont discuté au téléphone et que ce dernier serait emballé à l'idée d'évoluer avec des joueurs comme Neymar, Di Maria, Mbappé ou Ramos. Bref, pour l'instant, Messi au PSG, ça sent bon.