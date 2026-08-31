Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, a annoncé sa retraite internationale avec la sélection argentine, ce lundi.

Messi a écrit, dans un communiqué officiel publié sur son compte Instagram : « Après tout ce temps écoulé depuis la finale, et après une longue réflexion, je veux annoncer à tous que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière en sélection. »

Et d'ajouter : « C'était une décision douloureuse, et elle me fait encore mal au plus profond de moi, mais je sais que le moment est venu. Je vous jure que j'ai toujours tout donné, pas seulement au cours de ces dernières années où nous avons tout gagné, mais aussi avant cela. J'ai toujours combattu et donné tout ce que j'avais pour ce maillot, pour vous rendre heureux et vous faire ressentir la fierté d'être Argentins à travers le football. »

Il a poursuivi : « Il ne reste plus grand-chose, les étapes commencent à toucher à leur fin, et celle-ci en est une qui me fait beaucoup souffrir. J'aime, j'ai aimé, et j'aimerai toujours être présent avec la sélection. J'ai épuisé tout ce que j'avais, et je n'ai plus rien de plus à offrir, d'autant qu'il y a un groupe de jeunes joueurs formidables qui méritent d'avoir leur chance. »

Il a continué : « Merci pour tout cet amour pendant 20 ans. Vos voix depuis l'intérieur du stade me manqueront beaucoup, et maintenant je deviendrai l'un d'entre vous, je soutiendrai et encouragerai toujours la sélection depuis l'extérieur, dans les bons comme dans les mauvais moments, et surtout dans les moments difficiles. »





Il a ajouté : « Merci à ma famille d'avoir toujours été à mes côtés, et de m'avoir accompagné dans ce voyage si beau, malgré sa difficulté. Merci à chaque entraîneur, coéquipier et responsable avec qui j'ai eu la chance de partager ce voyage. J'emporterai avec moi des souvenirs et des instants inoubliables que j'ai vécus tout au long de cette période. »

Il a conclu : « Je pars en me sentant apaisé et fier car, avec mes coéquipiers, je vous ai offert des moments dont nous avons toujours rêvé. C'était fou de vivre tout cela avec vous. Je vous aime ! Merci à Dieu de m'avoir fait Argentin. Vive l'Argentine ! »

Messi a écrit une note après avoir achevé son communiqué de retraite, en déclarant : « J'ai écrit ces mots le 21 juillet, deux jours après la finale. Aujourd'hui, après ce qui est arrivé à mon père, je suis plus convaincu que jamais de cette décision. »



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