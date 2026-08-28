Messi a-t-il imposé sa volonté ? L'Inter Miami sort de son silence

Guillermo Hoyos, l'entraîneur intérimaire du club américain de l'Inter Miami, a démenti les informations qui circulaient sur le choix de la star argentine Lionel Messi en faveur du nouvel entraîneur de l'équipe, Cristian « Kily » González, à titre personnel, affirmant que cet engagement résultait d'une décision officielle de la direction du club.

L'Inter Miami avait annoncé hier jeudi la prise en charge officielle de la direction technique de l'équipe par González dès l'obtention des permis de travail nécessaires, Hoyos devant conserver son poste d'entraîneur intérimaire durant la période actuelle.

Hoyos a déclaré, dans des propos rapportés par le site ESPN : « Non, ce n'était pas l'idée de Messi de recruter González, c'est une décision de l'institution. Je pense que Messi possède l'influence naturelle que l'on attend de joueurs dotés d'une telle personnalité et d'une telle grandeur ; et j'imagine que c'est similaire ailleurs. Par exemple, lorsque vous êtes à Boca Juniors, vous pouvez consulter un joueur comme Leandro Paredes, car Paredes est une véritable icône du club et ses mots ont un poids réel quant au maintien d'un entraîneur ou à l'arrivée d'un autre. »

González et Messi partagent une courte histoire commune sous le maillot de la sélection argentine : ils ont été coéquipiers lors de deux rencontres dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde face au Pérou et à l'Uruguay en 2005.

González prend en charge cette mission alors que l'Inter Miami traverse une série de résultats négatifs, sans la moindre victoire lors des 5 derniers matchs, avec 4 défaites et un seul match nul toutes compétitions confondues, y compris la Leagues Cup et le championnat américain, bien que l'équipe occupe la deuxième place au classement de la Conférence Est avec 39 points en 21 matchs.

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Hoyos a révélé la transparence de la direction du club dans la communication concernant le changement de staff technique, insistant sur l'absence de toute crise autour de l'arrivée de González, expliquant : « Les canaux de communication étaient ouverts dès le premier jour, ce qui est normal compte tenu de la manière dont nous sommes intervenus pour gérer une situation particulière. Et maintenant, ils ont trouvé la personne que je considère comme le choix idéal, car il possède une grande compétence et une réelle capacité à hisser le club à la place qu'il mérite, et les grands joueurs continueront de briller. »

Hoyos a affirmé qu'il resterait à la disposition de González durant la phase de transition afin de faciliter son adaptation à l'équipe et au championnat américain, déclarant : « Nous sommes ouverts à toutes ces situations, et lorsque Kily arrivera, nous nous rencontrerons assurément pour discuter et échanger, car nous travaillons au service du club, et je tiens à remercier tous les employés qui nous ont apporté un soutien exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose de dramatique, mais une occasion de s'améliorer, d'évoluer et de grandir, et nous devons apporter un soutien total dans cette direction. »

Il convient de rappeler que Hoyos sera absent du banc de touche de l'Inter Miami lors de la rencontre de samedi face au CF Montréal au « Chase Stadium », en raison de la sanction de suspension d'un match qui lui a été infligée pour avoir enfreint à plusieurs reprises la politique du championnat relative au retard du coup d'envoi.