Mercato : Vlahovic à la Juventus, les Bianconeri tentent une offre pour l'acheter en janvier

Ce qui, jusqu'à hier, ressemblait à une chimère en janvier, risque de devenir une réalité concrète : Dusan Vlahovic à la Juventus. Le nom le plus cité parmi les noms évoqué dans la dernière ligne droite de ce mercato et c'est un signe clair de la façon dont la Vieille Dame - même dans les moments les plus compliqués - vise toujours à s'améliorer. La Juventus, en effet, fera une offre pour récupérer le joueur né 2000 ans en janvier, considérant que la Fiorentina n'a pas l'intention de le perdre gratuitement en 2023. Son contrat expirant l'année prochaine, Vlahovic ne devrait pas renouveler avec la Viola, sauf énorme surprise.

Une première offre de 60 millions d'euros à venir

La chasse est donc ouverte pour l'avant-centre de 21 ans de la Fiorentina, avec une offre officielle sur le point d'être formulée à hauteur de 60 millions. Il reste à comprendre, dans le détail, si des bonus seront ajoutés pour satisfaire pleinement les demandes du club de la Viola. En bref, le dirigeant de la Fiorentina, Daniele Pradè - interviewé dans les dernières heures par Sportitalia - a été clair : 70 millions sont nécessaires pour laisser partir Dusan Vlahovic et sans un joueur en contrepartie : "Nous le valorisons à plus de 70 millions, le président ne nous a imposé aucune contrepartie ou mode de paiement différé."

Mercato : Dusan Vlahovic a choisi son futur club et veut le rejoindre cet hiver

Un chiffre qui, malgré les difficultés économiques également liées à la période de pandémie actuelle, ne semble pas effrayer les Bianconeri. En fait, ils ont compris que s'assurer de la présence de Dusan Vlahovic dans un avenir immédiat signifierait un énorme bond en avant en terme de qualité et de finition en attaque. Bref, gagner du temps pour obtenir - en appuyant sur l'accélérateur - une place parmi les quatre premiers en fin de saison, à minima.

Vlahovic à la Juventus, une question de temps

Dans les épisodes précédents, précisément, l'un des dirigeants de la Juventus, Maurizio Arrivabene a défini la qualification à la prochaine édition de la Ligue des Champions comme un "must". Il est interdit d'échouer, aussi et surtout pour des questions économiques, même si les Bianconeri ont la chance d'avoir un géant comme Exor derrière eux pouvant colmater d'éventuelles pertes.

Milan - Juventus (0-0), un choc sans saveur entre Milan et la Juve

L'article continue ci-dessous

Dusan Vlahovic a déjà donné son accord pour rejoindre immédiatement la Juventus, un contrat pluriannuel de plus de 7 millions net par an l'attend, un chiffre qui reflète pleinement l'évolution de l'ancien du Partizan Belgrade. Et si à Florence, au niveau des supporters, on ne l'a pas bien pris (euphémisme), les fans de la Vieille Dame attendent impatiemment l'annonce des Bianconeri. Ce qui, à ce stade, pourrait vraiment n'être qu'une question de jours.

Dans le même temps, faites attention à Alvaro Morata. Si l'offensive de la Juventus pour Vlahovic devait aboutir, l'avant-centre espagnol pourrait devenir un nouveau joueur du FC Barcelone. Ce n'est pas un hasard si hier, les représentants de l'avant-centre ibérique ont débarqué à Milan : tous attendent la Juve, la Fiorentina et Vlahovic. Appelez-les, si vous voulez, des heures fiévreuses.