Milan - Juventus (0-0), un choc sans saveur entre Milan et la Juve

Le duel entre l’AC Milan et la Juventus, l’une des affiches les plus alléchantes de la Serie A, était prometteur sur le papier. Malheureusement, dans les faits, il s’est révélé être très décevant. La bataille entre les Rossonerri et les Bianconeri a été particulièrement soporifique.

Leur duel dans un San Siro vide n’a pas été à la hauteur des attentes ce dimanche. C’est le moins que l’on puisse dire. En 90 minutes de jeu, il y a très peu de temps forts. La Vieille Dame a d’ailleurs quitté le terrain sans avoir réussi le moindre tir cadré.

L'article continue ci-dessous

Milan perd Ibrahimovic sur blessure

Si cette rencontre a manqué de piment c’est peut-être aussi parce que Zlatan Ibrahimovic n’est resté sur la pelouse que 28 minutes de jeu. Le Suédois est sorti prématurément pour cause de blessure à la cheville, remplacé par Olivier Giroud.

Sans son buteur suédois, Milan a manqué d’inspiration. L’unique fois où les Lombards ont su montrer menaçants c’est à la 20e minute sur une tentative de Rafael Leao. L’ancien Lillois a trouvé Wojciech Szczesny sur sa trajectoire.

Au final, les deux rivaux historiques se sont donc quittés sur un score nul et vierge. Un résultat qui fait bien sûr les affaires de l’Inter Milan. Les Nerazzurri ont désormais quatre points d’avance en tête du classement. Ça sent bon un deuxième Scudetto consécutif pour l’autre club de Milan.