Mercato : Dusan Vlahovic a choisi son futur club et veut le rejoindre cet hiver

L'avenir de Dusan Vlahovic est sur toutes les lèvres en Italie, et principalement du côté de Florence. L'international serbe est au centre de toutes les convoitises et est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Chaque semaine, l'attaquant de la Fiorentina est associé à un nouveau club. Néanmoins, pour s'attacher les services de Dusan Vlahovic il faudra sortir le chéquier et régler la somme de 70 millions d'euros à la Fiorentina.

La Juventus et rien d'autre

Arsenal était prêt à répondre aux exigences du club italien pour faire de l'international serbe son nouveau leader de l'attaque, mais ce dernier n'était pas très emballé à l'idée de rejoindre le club londonien et a donc joué la montre en attendant de voir s'il pouvait avoir mieux. A une semaine de la fin du mercato hivernal, il est donc finalement peu probable de voir Dusan Vlahovic changer d'air avant la fin de la saison, même si tout indique qu'il vit ses derniers mois sous les couleurs de la Viola.

Pourtant, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic serait plus proche que jamais d'un transfert. Le co-meilleur buteur de Serie A avec Ciro Immobile aurait, selon le média italien, choisi le club qu'il souhaite rejoindre. Et ce serait la Juventus. La Vieille Dame qui est actuellement la moins bonne attaque parmi les six premiers de Serie A et qui vient de perdre Federico Chiesa sur blessure jusqu'à la fin de la saison avait le Serbe dans son viseur pour l'été prochain.

Une semaine pour boucler l'affaire

Néanmoins, la Juventus pourrait changer son fusil d'épaule et l'arracher à la Fiorentina dès cet hiver. Déjà parce que les Bianconeri ont compris qu'il était possible d'arracher le Serbe à la Viola dès le mois de janvier. Ensuite, parce qu'ils ont besoin d'un véritable renfort en attaque pour espérer se mêler à la lutte pour le titre d'ici la fin de saison et assurer une qualification pour la prochaine Ligue des champions, et encore plus avec l'absence de Federico Chiesa. Et enfin car la concurrence pourrait être plus féroce l'été prochain pour recruter l'international serbe.

Si la Juventus a son destin en main et a toutes ses chances de recruter Dusan Vlahovic cet hiver, il faudra tout de même aligner les 70 millions d'euros demandés par la Fiorentina. C'est le seul frein pouvant empêcher la venue du Serbe dans le Piémont. La Juventus ne veut plus dépenser sans compter, et malgré les économies réalisées avec le départ de Cristiano Ronaldo, cela constituerait un énorme investissement pour la Vieille Dame.

La Juventus est d'ores et déjà d'accord avec Dusan Vlahovic. Un salaire de près de 7 millions d'euros attend l'attaquant serbe, auteur de dix-sept buts en vingt et un matches de Serie A cette saison, chez les Bianconeri. De son côté, la Fiorentina aurait renoncé à convaincre le Serbe de terminer la saison chez la Viola, tant qu'elle obtient la somme demandée. La Juventus a une semaine pour trancher et décider si elle décide d'aller au bout de ses idées en faisant de Dusan Vlahovic son nouveau numéro neuf.