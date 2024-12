Mercato, une recrue importante débarque à l'OM (Officiel)

L’OM vient d’officialiser l’arrivée d’une première recrue cet hiver.

A quelques semaines de l’ouverture hivernal, l’Olympique de Marseille commence déjà par faire ses emplettes sur le marché des transferts. En attendant d’accueillir de nouveaux renforts dans son effectif, le club phocéen renforce d’abord son organigramme avec une arrivée importante ce lundi.

Lassad Hasni est le nouveau patron du Centre de Formation de l’OM

Les choses bougent déjà dans la cité phocéenne ces dernières semaines. Il y a quelques jours, l’OM annonçait la mise à pied de Marc Otero qui s’était lancé dans un bras de fer avec l’état-major du club. Ce dernier occupait notamment le poste de directeur technique en charge de la formation. Plus tôt dans la journée de ce lundi, l’Olympique de Marseille le départ de Yann Danielou de son poste de directeur du centre de formation. Un poste qui ne restera pas vacant pendant longtemps puisque le club olympien vient d’officialiser l’arrivée de Lassad Hasni en tant que nouveau directeur du Centre de Formation.

L'article continue ci-dessous

« L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Lassad Hasni au poste de directeur du Centre de Formation. Visage connu au Centre de Formation puisqu’il a été entraîneur des U17 puis de la réserve de l’OM entre 2019 et 2022, Lassad Hasni est le nouveau directeur du Centre de Formation. À la fois homme de terrain et fin pédagogue, Lassad « Titou » Hasni a mené une double carrière d’éducateur et de professeur d’histoire-géographie au cours de son parcours professionnel. Également formateur BMF et BEF à la Ligue Méditerranée de Football, Lassad Hasni présente de nombreux atouts pour contribuer au développement technique et humain des joueurs passant par le Centre de Formation olympien, enjeu stratégique dans le cadre du projet sportif du club », indique l’OM dans un communiqué officiel.