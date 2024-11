Ligue 1, l'OM éjecte un responsable de l'administration

L’OM s’est séparé d’un membre de son administration, lundi.

Le mercato hivernal s’annonce mouvementé dans la cité phocéenne. Malgré été impressionnant sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille va encore sortir le chéquier cet hiver. En attendant les départs de l’effectif professionnel, le club olympien se sépare déjà d’un responsable de son équipe managériale.

L’OM met à pied Marc Otero

Samedi dernier, l’OM s’imposait contre Lens (1-3) et se relançait ainsi deux semaines après sa défaite face à l’AJ Auxerre (1-3). La victoire face à des Sang et Or furieux contre l’arbitrage a d’ailleurs permis au club phocéen (3e, 23 pts) de conforter sa place sur le podium. Si on pensait que cela ramènerait le calme sur la Canebière, ce ne sera finalement pas le cas puisque ça s’agite toujours dans les coulisses de l’OM et avec le départ d’un responsable de la direction.

Selon les informations de La Provence, repris par Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a décidé de se passer de Marc Otero dans son équipe, ce lundi. Directeur technique en charge de la formation, ce dernier s’était engagé dans un bras de fer avec le club depuis plusieurs semaines. Après une réunion avec les conseils de l’OM ce lundi, la direction olympienne a alors décidé de mettre à pied Marc Otero. S’il n’a pas encore officialisé le limogeage de l’intéressé, l’Olympique de Marseille a déjà porté son choix sur Lassad Hasni (53 ans), dit "Titou" pour succéder à Marc Otero.