Mercato, une pépite de Ligue 1 a dit oui au PSG

Un crack de Ligue 1 est d’accord pour rejoindre le PSG, cet été.

Le mercato estival sera très agité dans la capitale française. Le Paris Saint-Germain va en effet, enregistrer des mouvements dans le sens des arrivées comme des départs. Le club parisien a d’ailleurs enregistré ses premiers départs déjà avec Keylor Navas, Layvin Kurzawa et surtout, Kylian Mbappé. C’est justement le remplaçant de ce dernier que le PSG peine à trouver malgré ses nombreuses cibles sur le marché des transferts. Toutefois, le club de la capitale pourrait trouver son bonheur en Ligue 1 avec une pépite du championnat français.

Le PSG cible des jeunes joueurs

Il y a une semaine, le Real Madrid officialisait l’arrivée de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines années. Même s’il est parti sous fond de tensions, le départ du Bondynois propulse le PSG dans une nouvelle ère. Le club de la capitale pourrait exécuter pleinement sa nouvelle politique sportive qui consiste à miser beaucoup plus sur des jeunes joueurs prometteurs plutôt que des stars confirmées.

Les bases de ce nouveau projet avaient même commencé par être posées depuis l’été dernier avec les signatures de Bradley Barcola et de Manuel Ugarte ainsi que celles de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, cet hiver. Et le PSG souhaite poursuivre sur cette lancée cet été également.

Désiré Doué désire rejoindre le PSG

En quête de renforts en attaque cet été, le PSG compte piocher aussi en Ligue 1. Ces dernières semaines, les noms de Rayan Cherki (OL) ou encore de Désiré Doué (Rennes) ont été associés au club francilien. C’est d’ailleurs ce dernier qui se rapproche grandement d’une arrivée dans la capitale. Alors que le PSG était à la lutte avec Manchester United et Arsenal dans son dossier, l’international espoirs aurait donné sa préférence au club parisien.

C’est ce que révèle ce lundi le PSG Inside Actus qui indique que le jeune attaquant rennais de 18 ans mettrait la pression à ses dirigeants pour qu’ils acceptent l’offre francilienne. Le compte X précise en plus que l’agent de Désiré Doué aurait discuté récemment avec le PSG de la situation du joueur. Pour le moment, la position du Stade Rennais n’est pas encore connue.