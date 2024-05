Mercato, le PSG à la lutte avec deux clubs anglais pour une pépite de Ligue 1

Le PSG va faire face à la concurrence de deux écuries anglaises dans le dossier d’une pépite de Ligue 1.

L’été sera très mouvementé dans la capitale française avec le départ programmé de Kylian Mbappé. Une énorme perte que le PSG va essayer de pallier avec de nouveaux attaquants la saison prochaine. Le club parisien a même déjà commencé par cibler des joueurs sur le marché des transferts et a jeté son dévolu sur une pépite de Ligue 1. Mais le club de la capitale va devoir gérer la concurrence de deux cadors de Premier League.

Le PSG veut piocher en Ligue 1

Le départ de Kylian Mbappé cet été va propulser le PSG dans une nouvelle ère. Le club de la capitale va désormais se consacrer à l’exécution de sa nouvelle politique sportive. Le Paris Saint-Germain veut en effet se concentrer sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs plutôt que des vedettes du football européen.

Ce qui explique notamment les profils des attaquants ciblés par le PSG pour remplacer Mbappé. Il s’agit entre autres de Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao, Marcus Rashford ou encore Victor Gyokeres. Mais alors que ces pistes se compliquent de jour en jour, le PSG pourrait piocher en Ligue 1. Le club parisien est notamment intéressé par Désiré Doué.

L'article continue ci-dessous

Getty

Manchester United et Arsenal entrent dans la danse pour Désiré Doué

Le jeune attaquant de Rennes (18 ans) a tapé dans l’œil du PSG et même du vestiaire qui aurait milité pour sa venue dans la capitale. Ça tombe bien puisqu’Ouest-France révèle ces derniers jours que Désiré Doué devrait quitter le Stade Rennais cet été. Et pour l’accueillir, le Paris Saint-Germain est bien évidemment en position de favori. Mais le club de la capitale aura de la concurrence car Manchester United et Arsenal sont également intéressés par le joueur. Une situation qui arrange Rennes qui demanderait un montant supérieur à 40 millions d’euros environs pour libérer Désiré Doué.