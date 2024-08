Mercato, une cible défensive répond cash à l’intérêt du PSG

Avec la rechute de Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain a ciblé plusieurs défenseurs cet été.

Le Paris Saint-Germain pourrait encore recruter d’autres joueurs avant la fin du mercato dans deux semaines. Habitués à enrôler les joueurs au tout dernier moment du mercato comme ce fut le cas l’été dernier avec Randal Kolo Muani, les dirigeants franciliens pourraient réaliser le même mercato cet été même si Paris ne compte que trois recrues jusque-là.

Des joueurs vont encore partir cet été

En dehors de plusieurs autres joueurs, qui ont déjà quitté le club cet été, dont Kylian Mbappé, une autre vague de départs serait prévue. Même si le fameux loft n’a pas été mis en place cet été, plusieurs joueurs sont invités à quitter le club avant la fin du mercato. Parmi eux, Danilo Pereira, qui croule sous les offres.

En dehors du Portugais, Nordi Mukiele devrait aussi partir. L’arrière droit français n’est pas poussé vers la sortie, mais il croule sous les offres d’où un départ est envisagé. Indésirable et ne faisant plus partie des plans de Luis Enrique, Milan Skriniar est invité à s’en aller. Mais le défenseur central slovaque n’a pas l’intention de bouger du club francilien aussi facilement. Pour sa part, Manuel Ugarte devrait partir à Manchester United cet été, même si les négociations lambinent. Carlos Soler et plusieurs jeunes sont invités à partir.

Tapsoba répond à l’intérêt du PSG

Vu que Skriniar serait sur la liste des départs, le PSG envisagerait de recruter un nouveau défenseur central malgré le recrutement de Willian Pacho. Alors, le nom du Burkinabè Edmond Tapsoba a été associé au club francilien ces dernières semaines. Dans une interview accordée à BILD ce mercredi, le défenseur central du Bayer Leverkusen a répondu à l’intérêt du PSG. Le joueur apprécie Paris, mais estime être heureux en Allemagne.

« Bien sûr, je suis heureux d’être associé à des clubs aussi importants que le PSG. Ça montre que je fais du bon travail, mais je me sens très bien, et chez moi, à Leverkusen. Notre force est la cohésion au sein de l’équipe, dans le vestiaire et aussi dans la vie privée. Dès le premier jour, l’association, et en particulier Simon Rolfes, a tout mis en œuvre pour que je me sente chez moi », a déclaré l’ancien de Salitas FC (D1 Burkina Faso).