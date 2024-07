Mercato, un nouvel espoir pour le PSG dans le dossier Kimmich

Le PSG peut toujours espérer voir Joshua Kimmich évoluer sous ses couleurs.

Le Paris Saint-Germain fait face à un mercato très laborieux cet été. Depuis l’ouverture de cette fenêtre de transferts le 10 juin dernier, le club de la capitale n’a enregistré que l’arrivée de Matvey Safonov au poste de gardien de but. Le PSG veut pourtant se renforcer à d’autres postes notamment au milieu de terrain et a des vues sur Joshua Kimmich. Alors que cette piste semblait s’éloigner du PSG, de nouvelles révélations viennent de redonner espoir au club parisien.

Le divorce est acté entre Joshua Kimmich et le Bayern Munich

Joshua Kimmich est une cible de longue date du PSG. Le club parisien était déjà venu aux nouvelles pour le joueur cet hiver et avait même proposé un échange avec Nordi Mukiélé, ciblé par le Bayern Munich. Mais le club allemand a rejeté cette proposition mettant fin ainsi aux deux dossiers. Mais, Joshua Kimmich, lui, a bien des envies de départ. Ciblé également par Manchester City, c’est du Barça qu’était proche l’international allemand surtout après l’arrivée de Hansi Flick.

En plus, le polyvalent milieu de terrain ne devrait plus durer en Bavière notamment après la dernière décision du Bayern sur son salaire. « Le Bayern Munich lui verse jusqu'à 20M€ par an, mais ne veut plus lui donner autant d'argent. Ils veulent réduire son salaire d'au moins 25%, voire de 50%, mais ce n'est pas réaliste », révèle Christian Falk dans sa chronique pour Caught Offside.

Un brin d’espoir pour le PSG

Dans une récente interview publiée en plein Euro, Joshua Kimmich confirmait ses envies de départ du Bayern Munich. Toutefois, l’international allemand pourrait rester une saison de plus en Bavière. Sous contrat jusqu’en 2025, Kimmich serait donc libre l’été prochain comme l’explique Christian Falk.

« Kimmich est également le seul joueur à être son propre agent, il mène toutes les négociations lui-même. Il n'est pas facile de le faire avec des clubs étrangers en ce moment, car c'était l'idée de Barcelone de le faire venir à cause de Hansi Flick. Dans un an, s'il est libre, ce sera vraiment facile de l'avoir », confie le journaliste allemand. Ainsi, le PSG devrait patienter une année de plus et s’offrir Joshua Kimmich librement lors du prochain mercato estival.