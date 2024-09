Mercato, un international français oppose (encore) le PSG au Real Madrid

Le PSG et le Real Madrid vont lutter, à nouveau, pour la signature d’un international français.

Cela fait désormais plus d’une semaine que le mercato estival a pris fin un peu partout y compris en France. Mais les mouvements se poursuivent toujours dans certains marchés encore ouverts de même que pour les joueurs dénués de tout contrat. Cependant, si certains clubs ne peuvent plus recruter cet été, ils se projettent déjà sur les prochaines fenêtres de transferts. C’est le cas notamment du Paris Saint-Germain et du Real Madrid qui vont encore batailler pour la signature d’un international français.

Le sale coup du Real Madrid au PSG

Le PSG n’a pas connu un mercato très mouvementé cet été dans le sens des arrivées. Sous les recommandations de Luis Enrique, le club n’a enregistré que quatre recrues dont Matvey Safonov, Joao Neves, William Pacho ou encore Désiré Doué. Dans le sens inverse par contre, le PSG a connu plusieurs départs dont celui très important de Kylian Mbappé. L’international français a rejoint le Real Madrid après sept saisons passées dans la capitale française. Le Real, justement, n’a pas été très actif sur le marché avec seulement Endrick comme deuxième recrue estivale.

William Saliba dans le viseur du PSG et du Real Madrid

Cependant, Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur français à avoir opposé le Paris Saint-Germain au Real Madrid, cet été. Les deux équipes se sont conjointement lancées sur la piste de Leny Yoro et en ont fait leur priorité défensive lors du mercato estival. Mais l’international espoirs a snobé les deux écuries pour signer à Manchester United, arrangeant ainsi les affaires de Lille. Ainsi, le PSG et le Real ont toujours un besoin dans le secteur défensif et ont encore jeté leur dévolu sur un international français. Selon les informations de Caught Offside, le club parisien et son homologue parisien seraient tous les deux, intéressés par William Saliba.

Ciblé également par le Bayern Munich, l’ancien joueur de l’OM a connu une ascension fulgurante ces dernières saisons et s’est imposé comme le patron de la défense d’Arsenal. Les Gunners ne sont d’ailleurs pas vendeurs et ne devraient pas ouvrir la porte à des négociations pour un montant en dessous de 120 millions d’euros à en croire le média. En attendant l’ouverture des prochaines fenêtres de transferts, William Saliba, dont le contrat avec Arsenal prend fin en 2027, reste une cible sérieuse pour le PSG et le Real Madrid.