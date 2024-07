Ciblé par le PSG et le Real, Leny Yoro prend une décision radicale pour son avenir

Tiraillé entre le PSG et le Real Madrid, Leny Yoro a tranché sur son avenir.

Le Paris Saint-Germain fait face à l’un des mercatos les plus compliqués de son histoire depuis l’arrivée du Qatar Sports Investments. Le club parisien, désireux de se renforcer cet été, a du mal à convaincre sur le marché des transferts. Il s’est d’ailleurs fait refouler déjà pour plusieurs pistes. Mais en plus de cela, le PSG doit faire face à la concurrence du Real Madrid dans le dossier Leny Yoro, qui a pris une décision radicale pour son avenir ces dernières heures.

Le Real et le PSG se tirent la bourre pour Leny Yoro

Le Real Madrid est décidé à faire la guerre au PSG sur le marché des transferts. Après lui avoir chipé son meilleur joueur, Kylian Mbappé, cet été, la Maison Blanche veut continuer par rendre la vie dure au club parisien. Le Real Madrid s’intéresse en effet, aux cibles de Paris dont Leny Yoro ou encore Julian Alvarez.

Pour le premier cité, c’est pourtant le PSG qui était en premier sur son dossier et ce, depuis janvier dernier. Mais l’international espoirs de 18 ans avait été bloqué par Lille, qui est à présent ouvert à la discussion.

Leny Yoro va attendre le Real Madrid

Cependant, le Real Madrid, qui a perdu son capitaine Nacho cet été, s’intéresse également au joueur. Malgré l’offre et les garanties du PSG, Leny Yoro privilégie aussi un départ vers la capitale espagnole. Mais le club parisien avait encore un mince espoir d’autant plus le LOSC et le Real Madrid ne sont pas arrivés à trouver un accord. Espoir que vient d’éteindre par contre Leny Yoro avec sa dernière décision.

Selon les informations de Relevo, le défenseur français aurait décidé de patienter et de rester une saison de plus à Lille. Un décision qui arrange le Real Madrid puisque le joueur sera libre de tout contrat l’été prochain. Le club madrilène ferait donc un coup à la Mbappé à Lille et au PSG, encore une fois.