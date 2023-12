Mercato : Un Flop du PSG est la priorité de l’AC Milan

Alors qu’il peine à s’imposer dans la capitale française, ce flop pourrait faire ses valises et quitter le club francilien cet hiver.

Dans un peu plus d’une semaine, c’est l’ouverture du mercato hivernal 2024. Très moins désiré par l’entraîneur Luis Enrique, cet attaquant quitterait le club francilien en janvier. Adversaire du PSG en phase de poules de Ligue des champion cette saison, l’AC Milan fait de ce joueur, sa priorité.

Le PSG va se renforcer

Le mercato hivernal ne s’annonce pas si bouillant du côté du club de la capitale française. Les champions de France feront quelques ajustements avec les recrutements d’un milieu de terrain et d’un défenseur.

Pour le poste du milieu de terrain, le nom de Gabriel Moscardo est celui le plus proche pour combler l’effectif de la formation francilienne en janvier. Le jeune joueur brésilien aurait préféré le PSG à Chelsea et devrait rejoindre le club de la capitale lors du prochain mercato. Tout comme lui, son compatriote et défenseur central, Lucas Beraldo, est aussi attendu au PSG.

Nordi Mukiele est la priorité de l’AC Milan

Si des noms sont annoncés pour rejoindre le PSG en janvier, d’autres sont cités vers la sortie. En quête de plus de temps de jeu, Carlos Soler et Hugo Ekitike seraient à la quête d’un point de chute pour faire valoir leurs compétences. Si des clubs de la Premier League et ceux de la Ligue 1 s’intéressent à l’attaquant, le PSG ne veut pas lâcher le milieu offensif espagnol. En manque de temps de jeu, Soler n’a disputé que 447 minutes en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

A e croire les informations de Sky Sport Italia, l’AC Milan s’est renseigné auprès du club champion de France pour un prêt de Nordi Mukiele. Le joueur parisien serait même la priorité défensive des Rossoneri devant d’autres joueurs tels que Clément Lenglet (courtisé par l’OL et le Bayern Munich), Matteo Gabbia, et Thilo Kehrer.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Paris Saint-Germain, le jeune international arrière droit français (1 cape) n’a disputé que 9 matchs toutes compétitions confondues avec le club francilien lors de cette première partie de la saison sportive 2023-2024.