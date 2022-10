Mercato : Un départ de l'Inter, un intérêt du Bayern...l'agent de Lautaro Martinez sort du silence

L'agent de Lautauro Martinez n'a pas exclu la possibilité que l'attaquant quitte l'Inter, alors que des clubs comme le Bayern Munich sont intéressés.

Considéré comme un diamant brut depuis ses débuts en Argentine, Lautaro Martinez s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants du football mondial. L'international argentin est rapidement devenu un joueur incontournable du côté de l'Inter Milan grâce à des performances abouties et à un sens du but très rare qui en a fait un élément clé du système avec Conte et Inzaghi.

"Il y a toujours des demandes"

Lautaro Martinez a joué un rôle de premier plan lorsque l'Inter Milan a frôlé le titre de champion de Serie A la saison dernière, et avait déjà joué un rôle primordial aux côtés de Lukaku la saison précédente dans le sacre de son club en Serie A. Ses qualités de buteur ont suscité l'intérêt de certains autres clubs d'élite européens, selon son agent Alejandro Camano.

"Je ne serais pas surpris si l'intérêt du Bayern Munich est sérieux car, comme je l'ai dit, il y a toujours des demandes. Mais aujourd'hui, Lautaro a des idées très claires", a-t-il déclaré à TyC Sports en Argentine. "Il pense à l'Inter et à la Coupe du monde. Au cours de la dernière fenêtre de transfert, il y avait des chances de partir pour des sommes impressionnantes, mais il a réalisé qu'il était préférable de ne pas changer".

Lautaro focus sur l'Inter et l'Argentine...pour le moment

"Il est dans le top 10 des joueurs mondiaux et même si j'ai reçu de nombreux appels, il a deux priorités d'ici la fin de l'année : L'Inter Milan et l'équipe nationale", a conclu Alejandro Camano. Tout en assurant du professionnalisme de son poulain, l'agent de Lautaro Martinez met la pression sur le club intériste en assurant que son joueur ne manque pas de prétendants et qu'il faudra faire des efforts pour le retenir.

Depuis le début de la saison, l'Inter Milan a du mal à retrouver la même forme et le même niveau de performance que la saison dernière. Certes, le club italien vient de s'offrir le scalp du FC Barcelone en Ligue des champions ce mardi, mais les joueurs d'Inzaghi sont neuvièmes en Serie A après huit matchs et Lautaro Martinez n'a pu inscrire que trois buts.

Les deux prochains mois seront très importants pour Lautaro Martinez. Il doit d'abord aider l'Inter Milan à se remettre sur les rails en championnat, sans l'aide de son acolyte Romelu Lukaku blessé, avant de s'envoler pour le Qatar afin d'aider l'Argentine à remporter la troisième Coupe du monde de son histoire pour la dernière de Lionel Messi dans la compétition.