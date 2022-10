L'arbitrage d'Inter-Barça au coeur de la polémique

Un penalty non sifflé, un but refusé pour une main qui ne dévie pas le balon... Le barça s'estime lésé après sa défaite sur la pelouse de l'Inter.

Le Barça s'est incliné dans une rencontre très importante en vue de la qualification ce mardi, sur la pelouse de l'Inter (1-0). Un but de Çalhanoğlu juste avant la pause a suffi au bonheur des Intéristes.

Le Barça prêt à déposer plainte auprès de l'UEFA

Après la rencontre, les Blaugrana ont pointé du doigt l'arbitrage du match, estimant qu'ils auraient notamment dû bénéficier d'un penalty.

"Je suis indigné... J'aurais voulu parler avec l'arbitre pour comprendre ses décisions. Cela n'a pas de sens, c'est une injustice, mais c'est le football", s'est plaint Xavi en conférence de presse, lui qui a été averti pour protestation après un but refusé aux siens par la vidéo pour une main qui ne dévie pas la trajectoire du ballon.

"Je ressens de l'indignation, je ne peux pas le cacher, je pense que l'arbitre devrait venir donner des explications."

Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan serait désormais sur le point de déposer une plainte auprès de l'UEFA contre l'arbitrage de Slavko Vincic.

Henry : "Mon fils aurait pu voir qu'il y avait main"

Des décisions arbitrales qui ont entraîné des réactions au-delà de la Catalogne, et notamment en Angleterre, où Thierry Henry - consultant sur CBS pour la C1 - n'a pas manqué d'égratigner l'homme en noir.

"Je peux juste dire une chose ? Je ne dis jamais rien d'habitude sur les buts annulés. Avez-vous le droit, les arbitres, de dire parfois que vous avez eu tort ? Est-ce que c'est admis, est-ce qu'on vous apprend parfois à dire que vous vous êtes trompé ? ll a eu tort, bye", a lâché le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

"Il s'est trompé. Cela arrive. Cela m'est arrivé, cela arrive à beaucoup de gens. Il a eu tort. Le gars dans le camion n'a pas appelé l'arbitre.

"Je ne sais pas quelle expérience il a, mais mon fils aurait pu voir qu'il y avait main. Il l'aurait vu. Il l'a vu, il m'a envoyé un message pour me dire 'il y a main'. Tu as 20 milliards de caméras et tu ne peux pas le voir ? S'il te plaît ! Cela arrive mais il a eu tort."