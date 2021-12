Mercato : un club de MLS fait le forcing pour Insigne (Naples)

Cet hiver, Toronto a jeté son dévolu sur Lorenzo Insigne. Le club canadien a décidé de faire venir l'actuel capitaine de Naples en MLS. Le club nord-américain veut profiter du contrat qui expire le 30 juin prochain entre Insigne et le club de Serie A pour arracher le numéro 24.



Un gros salaire proposé pour l'attirer



Faire venir l'international italien gratuitement constituerait un énorme coup pour la formation canadienne. Pour l'heure, Toronto est en contact avec l'entourage de Lorenzo Insigne, et ce depuis un certain temps. Les Canadiens veulent exploiter l'impasse dans les négociations de prolongation entre le président Aurelio De Laurentiis et le joueur star pour le convaincre.



Selon "Sky Sport", Toronto a fait une nouvelle offre à Insigne ces dernières heures : un contrat de cinq ans d'une valeur de 11,5 millions par saison plus 4,5 millions de bonus liés aux buts et aux passes décisives. Le milieu offensif évalue soigneusement l'offre et n'a pas encore décidé s'il l'accepte ou la renvoie. En cas de fumée blanche, le contrat stipulé entre les parties devra être déposé d'ici mars, date de clôture du championnat MLS, puis devenir effectif à partir du 1er juillet 2022, date à laquelle il ne sera plus lié au Napoli. Mais rien n'est encore fait.