Mercato, un Bleu refroidit le Real Madrid

Lié au Real Madrid, un international français a refroidi le club madrilène, samedi.

Si la plupart des joueurs sont concentrés actuellement sur les tournois internationaux (Euro – Copa América) avec leurs sélections respectives, les clubs eux, ont le regard tourné sur le mercato. C’est le cas du Real Madrid qui, malgré un effectif déjà riche, continue de cibler des joueurs sur le marché des transferts. A cet effet, le club madrilène a même jeté son dévolu sur un international français. Mais ce dernier a éteint les espoirs du champion d’Europe, ce samedi.

Théo Hernandez refoule le Real Madrid

Le Real Madrid a lancé son mercato depuis quelques semaines avec l’officialisation de l’arrivée de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’Equipe de France arrive d’ailleurs en compagnie d’Endrick, recruté deux ans plus tôt par la Casablanca. Mais le Real n’est pas encore satisfait et souhaite d’ailleurs renforcer sa ligne défensive. Ces derniers jours, c’est le nom d’un certain Théo Hernandez qui a été associé au club de la capitale espagnole.

Mais l’international français, passé par le Real Madrid, ne pense pas à un retour en Liga pour le moment. « Je suis focalisé à 100% sur l’Euro. Si je dois rester à Milan ou partir, on verra après. Rejouer en Espagne ? Non, je n’y pense pas encore. Je suis concentré sur l’Euro », a lâché Théo Hernandez en conférence de presse.

Théo Hernandez parle de sa progression

Théo Hernandez ne pense donc pas à son avenir pour l’instant. Le latéral gauche de l’AC Milan est focalisé entièrement sur l’Euro avec les Bleus. Connu pour ses qualités offensives, l’ancien défenseur de l’Atlético Madrid a progressé sur l’aspect défensif ces dernières années.

« Je suis content quand j'attaque, mais il faut aussi défendre sinon on prend des buts. On a eu du monde pour attaquer (...). Mes progrès ? Surtout sur l'aspect défensif. Quand je suis arrivé à Milan, je n'étais pas très concentré là-dessus. Ça va mieux. L'aspect offensif je suis mieux », a confié Hernandez.