Antoine Griezmann, c'est terminé

L'Atletico Madrid n'envisagerait pas de prolonger le contrat d'Antoine Griezmann, alors qu'il est question d'un transfert en Major League Soccer.

Selon la publication espagnole Marca, le club espagnol tente de réduire sa masse salariale et, Griezmann étant l'un de ses plus gros salaires - en plus du fait qu'il aura 35 ans à l'expiration de son contrat en 2026 -, il pourrait laisser son contrat se terminer. D'un autre côté, le rapport ajoute que personne au club ne doute que le Français pourrait rester au-delà de 2026, mais seulement s'il continue à fournir de bonnes performances - et peut-être avec un salaire réduit.

Le joueur de 33 ans est une légende de l'Atlético, avec un record de 181 buts et 84 passes décisives en 389 matches. Ensemble, ils ont remporté l'Europa League, la Supercopa de Espana, la Super Coupe de l'UEFA et ont été une force sur la scène européenne. Mais si l'ancien Barcelonais ne reste pas à l'Atlético, qu'il a déclaré vouloir être sa dernière équipe en Europe, un départ pour la MLS l'intéresse.

L'année dernière, Griezmann a déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur son avenir à long terme : « L'Arabie Saoudite ? Je comprends ceux qui doivent y aller, on parle de sommes d'argent incroyables. Est-ce que je pourrais y aller ? J'ai une famille, trois enfants. Ce n'est pas une décision facile à prendre. La MLS reste ma priorité.

Griezmann, qui a aidé la France à atteindre les demi-finales de l'Euro 2024, profite actuellement de ses vacances d'été mais reviendra pour la pré-saison dans les prochains jours. La nouvelle saison de la Liga débutera à la mi-août, et l'attaquant vainqueur de la Coupe du monde tentera de retrouver son meilleur niveau.