Mercato - Un accord avec le Barça pour Neymar ? Le PSG dément

Le Paris Saint-Germain a démenti être parvenu à un accord total avec le FC Barcelone pour le transfert du Brésilien Neymar, ce jeudi après-midi.

Déjà particulièrement mouvementé depuis le début de l'été, le feuilleton Neymar est en train de prendre une nouvelle tournure ce jeudi. En effet, il semblerait que le soit décidé à passer à la vitesse supérieure pour enrôler le Brésilien, et la saga pourrait bien trouver son épilogue dans les prochaines heures. C'est en tout cas ce qu'annonce le journaliste Gianluca Di Marzio sur ses différents canaux sociaux.

L'influent journaliste italien a même fait état d'un accord total entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le transfert de celui qui avait le chemin inverse durant l'été 2017 contre la somme de 222 millions d'euros. Un accord portant sur un somme d'argent et les arrivées des Français Ousmane Dembélé et Jean-Clair Todibo dans la capitale, accompagnés du Croate Ivan Rakitic.

Le PSG dément un accord avec le Barça

Une information qui n'a pas manqué de faire le tour du monde en quelques minutes, pourtant démentie par le PSG presque dans la foulée. "Alors que l'Europe du football bruissait d'un accord entre le PSG et le Barca pour Neymar, joint par RMC Sport, le PSG dément formellement un quelconque accord avec le club espagnol", peut-on ainsi lire sur le média français.





Un démenti rapide de la part du Champion de , potentiellement voué à temporiser dans l'optique de finaliser un accord dans de meilleures conditions. Toujours est-il que pour l'heure, Neymar s'entraîne bel et bien avec ses partenaires au centre d'entraînement du , preuve que rien n'est encore figé au sujet de son avenir proche. Toutefois, force est de constater que les choses s'accélèrent...