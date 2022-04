Tottenham : Aurier pointe du doigt un adjoint de Mourinho pour expliquer son départ

Serge Aurier a connu de nombreux entraîneurs de premier plan, entre son passage au PSG puis à Tottenham. L'international ivoirien a notamment évoqué une relation compliquée avec l'ancien adjoint de José Mourinho à Londres pour expliquer son départ.

Un problème relationnel

Selon l'intéressé, Joao Sacramento n'aurait en effet pas eu une très bonne relation avec le vestiaires des Spurs.

"Le football est différent par rapport à il y a dix ans. Mourinho reste un grand entraîneur, mais il y a des choses qui ont évolué. Parfois, les joueurs ont besoin de plus d'amour et d'attention", a-t-il affirmé dans une interview au Telegraph.

"Je ne parle pas pour José, je parle pour son assistant. Joao est un dur à cuire et il n'avait pas une bonne relation avec le vestiaire, c'est pourquoi tout s'est détérioré. Il y avait un manque de bonne communication"

"C'était l'une de ses premières expériences dans une équipe première et il manquait de calme avec les joueurs. Il fallait qu'il se préoccupe davantage de la personne derrière le joueur.

"Parfois, quand vous ne jouez pas, beaucoup de choses vous passent par la tête, et vous avez besoin de quelqu'un pour vous calmer et vous aider, pour vous donner de bonnes vibrations, pas pour vous envoyer des messages négatifs. Et je pense que tout a commencé là."

L'idylle à Villarreal ?

Parti en Espagne depuis bientôt un an, l'ancien toulousain assure s'éclater avec le sous-marin jaune, qui s'apprête à défier Liverpool en demi-finales de la Ligue des champions.

"Je me sens aimé et respecté ici. Ce n'est pas facile de changer de vie et de s'adapter rapidement, mais Villarreal est l'endroit idéal pour le faire", assure-t-il encore.

"La façon dont l'équipe joue, contrairement à Tottenham, est toujours basée sur le fait d'avoir le ballon et cela m'a aidé à mieux m'intégrer.

"Tout peut arriver. Liverpool est l'une des meilleures équipes du monde, mais cela ne nous empêchera pas de nous battre. Et se battre est la devise de ma vie."