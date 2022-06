MERCATO – Six joueurs de l'OM poussés vers la sortie

L'OM aimerait se séparer le plus rapidement possible de Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Luis Henrique, Nemanja Radonjic et Kevin Strootman.

Si la DNCG n'a pris aucune sanction contre l'OM, permettant au club d'agir librement sur le marché des transferts, les dirigeants olympiens ne vont pas pour autant faire des folies. Selon nos confrères de La Provence, la priorité de l'OM est même de dégraisser avant de recruter et six joueurs sont poussés vers la sortie. À ne pas rater PSG - France : Zinedine Zidane sort du silence sur son avenir

Caleta-Car se plaît à Marseille Le premier d'entre eux est Duje Caleta-Car à qui il ne reste plus qu'un an de contrat et que l'OM n'aimerait pas voir partir gratuitement à l'issue de la saison 2022-2023. Recruté pour 19 millions d'euros en 2018, sa valeur marchande ne devrait pas excéder les 15 millions d'euros. Le hic, c'est que le joueur et sa famille se plaisent à Marseille. De plus, en allant au bout de son contrat, le joueur serait en position de force pour séduire des clubs l'été prochain. Le Torino intéressé par Luis Henrique ? « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position », affirmait André Villas-Boas en décembre 2020 quand il était encore entraîneur de l'OM. Un avis partagé par son successeur, Jorge Sampaoli qui n'accorde qu'un très faible temps de jeu à l'attaquant brésilien arrivé en septembre 2020. Selon La Provence, des négociations sont en cours avec le Torino (Serie A) pour un prêt avec option d'achat (estimé à 6 millions d'euros) mais à l'heure actuelle, les deux clubs ne sont pas encore parvenus à trouver un terrain d'entente. Alvaro Gonzalez : un transfert plutôt qu'une résiliation ? La situation d'Alvaro Gonzalez montre à quel point les choses peuvent rapidement changer dans le football. Idolâtré par les supporters de l'OM lors de ses deux premières saisons, Alvaro Gonzalez est aujourd'hui un indésirable. Et le club ne sait pas comment s'en séparer. Si une résiliation de son contrat est à l'étude, comme le révélait L'Equipe dans son édition du 24 juin, l'OM chercherait plutôt à le vendre, a priori, à un club espagnol, dont le nom n'a pas filtré. Amavi, Radonjic et Strootman de retour à l'OM mais indésirables… Lors de la saison 2021-2022, Jordan Amavi, Nemanja Radonjic et Kevin Strootman ont été respectivement prêtés à l'OGC Nice, au Benfica Lisbonne et à Cagliari. Concernant Strootman, le Néerlandais bénéficie d'un gros salaire (500 000 euros bruts mensuels) qui plombent les finances de l'OM et freinent les ardeurs de potentiels acquéreurs… L'OM avait envisagé de résilier le contrat du milieu de terrain (qui court jusqu'en 2023) mais s'est ravisé, espérant pouvoir le vendre. L'article continue ci-dessous Nemanja Radonjic, dont le prêt au Benfica a été un échec, est dans la même situation contractuelle que Strootman et l'OM espère le vendre voire le prêter afin d'alléger sa masse salariale. Quant à Jordan Amavi, Nice n'a pas levé l'option d'achat fixée à cinq millions d'euros et l'OM n'a pas encore reçu la moindre proposition pour son latéral...